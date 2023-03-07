جمهور الهلال السوداني يشتري تذاكر «المدرجات الخالية»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

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أقدم جمهور الهلال على شراء تذاكر المدرجات الخالية في مواجهة الفريق أمام القطن الكاميروني (الثلاثاء) ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، وتأتي الخطوة رغم قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بحرمان الفريق من جماهيره لأربع مباريات بسبب الأحداث التي صاحبت مباراته أمام الأهلي المصري.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (لم تمنع قرارات لجنة تراخيص الاتحاد الأفريقي جماهير الهلال من التوقيع في دفتر حضور مباراة اليوم أمام القطن الكاميروني).

وأضافت: (قامت جماهير نادينا بشراء تذاكر المباراة على الرغم من قرار حرمانها من الحضور إلى الاستاد، دعماً لمسيرة النادي في بادرة ليست مستغربة من سيد البلد وزعيمها وكبيرها ضاربة أروع أنواع الوفاء،بتلك المبادرة ترسل جماهيرنا رسالة في بريد كل من الاتحاد السوداني لكرة القدم والاتحاد الأفريقي عنوانها كرة القدم للجماهير).

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