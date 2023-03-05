أتليتيكو يسحق إشبيلية بسداسية وديباي يسجل هدفين

المصدر: رويترز

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تألق المهاجم الهولندي ممفيس ديباي في أول مباراة يشارك فيها أساسيا مع أتليتيكو مدريد وسجل هدفين ليقود فريقه لتحقيق فوز ساحق بنتيجة 6-1 على إشبيلية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل البديل ألفارو موراتا هدفين أيضا ليستغل أتليتيكو الفرصة التي منحها له ريال سوسيداد بتعادله بملعبه دون أهداف مع قادش أمس الجمعة وقفز للمركز الثالث برصيد 45 نقطة وتخطى فريق إقليم الباسك الذي يحتل المركز الرابع بنقطة أقل.

بينما يأتي ريال مدريد، حامل اللقب، في المركز الثاني برصيد 52 نقطة ويتأخر بسبع نقاط عن برشلونة وكلاهما خاض مباراة أقل.

ويحتل إشبيلية، الذي لم يفز في آخر ثلاث مباريات، المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة ويتقدم على منطقة الهبوط بنقطة واحدة.

ومنح ديباي التقدم لأتليتيكو بهدفين في الدقيقتين 23 و26 قبل أن يسجل يوسف النصيري لإشبيلية من مدى قريب قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

وعزز أنطوان جريزمان تفوق أتليتيكو بعد الاستراحة مباشرة بتسديدة بعيدة سكنت الزاوية اليمنى العليا.

ووجه يانيك كاراسكو في الدقيقة 69 والبديل ألفارو موراتا في الدقيقتين 76 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع الضربات الأخيرة لإشبيلية الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد تلقي بابي الحسن جي البطاقة الصفراء الثانية قبل تسع دقائق من النهاية.

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