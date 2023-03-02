اختتام ناجح لبطولة «رواندا – دبي» للغولف

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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اختتمت النسخة الافتتاحية من بطولة رواندا - دبي 2023 للغولف في دبي الأسبوع الماضي، واستقطبت 44 لاعباً من كل من الإمارات ورواندا، في نادي دبي هيلز للغولف.

وأكدت كلير أكامانزي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا، لـ"البيان" على هامش حفل توزيع الجوائز: "أن البطولة تعتبر حدثا مشترك يهدف إلى تعزيز السياحة بين البلدين، تحت شعار "زوروا رواندا لتجربة لا تنسى"، داعية الإماراتيين والمقيمين لزيارة رواندا والاستمتاع بما تتميز به من مناطق جذب سياحي فريدة بما في ذلك أماكن الترفيه والطبيعة والتعرف عن كسب على ثقافة رواندا ومكتسباتها التي جنتها نتيجة التسامح بعد ما عانته جراء حرب المئة يوم.

ومن ناحيتها قالت ستيلا أوبينوا، مديرة العمليات الدولية لإفريقيا في دبي للسياحة: "نتطلع إلى زيادة التدفقات السياحية بين الإمارات ورواندا، مشيرة إلى أن بطولة غولف رواندا – دبي هي فعالية تهدف إلى إلقاء الضوء على ضرورة تنشيط السياحة بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات والتعاون الثنائي والاقتصادي بين الامارات ورواندا.

ومن جهته هنأ إيمانويل هاتيجيكا، سفير جمهورية رواندا لدى دولة الإمارات، الفائزين من مختلف الفئات، وقال لمن لم يحالفه الحظ بالفوز هذه المرة والحصول على جوائز: " لا تقلقوا فالفوز سيحالفكم في مباراة الإياب في رواندا، والتي سيتم الإعلان عن موعدها قريبا".

وأكد السفير الرواندي أهمية التعاون المشترك بين الإمارات ورواندا في العديد من المجالات منها الرياضي والسياحي والتجاري والشراكة الاقتصادية والتعليمية، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ورواندا شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على حركة التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما في مجالات استثمارية حيوية منها قطاع التجارة العامة والقطاعات التكنولوجية والسياحية والتعليمية وغيرها، مشيراً إلى وجود اتفاقيات التعاون بين الجانبين لتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات على نحو متبادل، وكل ما يعزز ثقة المستثمرين.

وأشار إيمانويل إلى متانة الروابط السياسية، الأمر الذي انعكس على تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى رواندا، كما نوه إلى نجاح جمهورية رواندا في تحقيق الكثير من المنجزات التي أسهمت في استقطاب الاستثمارات المتعددة، وشهدت جملة من التغيرات جعلتها رائدة السياحة الأفريقية، إلى جانب تمتعها بمواقع متقدمة في أفريقيا من حيث سهولة الاستثمار، وفقاً للتصنيف العالمي للتطور الاقتصادي، وسهولة إقامة المشروعات الاستثمارية والأعمال التجارية، وهو ما وفر لرواندا مناخاً استثمارياً متكاملاً.

وحصل الفائزون في بطولة غولف رواندا - دبي على كؤوس وجوائز أخرى قيمة، مثل تذاكر لرحلات الغوريلا مقدمة من مجلس التنمية في رواندا وتذاكر طيران على درجة رجال الأعمال من الخطوط الجوية الرواندية وإقامة في منتجعات One & Only في رواندا.

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