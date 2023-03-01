53 فعالية في الفجيرة باحتفال اليوم الرياضي الوطني

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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اعتمدت اللجنة المنظمة لليوم الرياضي الوطني في إمارة الفجيرة 53 فعالية، بمشاركة 44 هيئة ومؤسسة ودائرة اتحادية ومحلية إلى جانب الأندية الرياضية الثقافية والمجتمعية والجاليات وبمشاركة أكثر من 6740 مشاركاً من الجنسين، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة المنظمة بقاعة رجال الأعمال بالمنطقة الحرة بالفجيرة، بحضور شريف محمد العوضي رئيس اللجنة المنظمة، وأحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وخليفة راشد رئيس اللجنة الرياضية بنادي العروبة، بالإضافة إلى عدد من القيادات الرياضية بالإمارة ومنسقي الفعاليات ووسائل الإعلام.

وتشمل الفعاليات كرة القدم والسلة والطائرة وكرة اليد إلى جانب فعاليات جر الحبل والسباحة وتسلق الجبال وألعاب البادل والتنس الأرضي وتنس الطاولة والرياضات البحرية ورياضة المشي التي ستكون هذه المرة بممشى كورنيش المظلات، وألعاب الدراجات الهوائية والرياضات التراثية وتحدي اللياقة البدنية والفنون القتالية بمختلف ألعابها من تايكوندو، كاراتيه، جوجيتسو، وملاكمة.

وقال شريف العوضي رئيس اللجنة المنظمة، إن وتيرة العمل خلال الأيام الماضية سارت بصورة متسارعة من أجل اكتمال تسجيل الفعاليات والألعاب وإنجاز المهام التي أوكلت لمنسقي الأندية، لافتاً إلى تكاتف الجميع من أجل إخراج اليوم الرياضي الوطني الذي يقام «تحت شعار الإمارات تجمعنا» بأبهى صورة، وأضاف: يجد اليوم الرياضي الوطني كل الدعم والتشجيع من قبل اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للشباب والرياضة وكذلك حكومة إمارة الفجيرة، والتي قامت بتوفير كل السبل لإنجاح الحدث وإخراجه في أبهى صورة، كما أثنى العوضي على الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة،، للرياضة والرياضيين حتى أضحت «عروس الساحل الشرقي» منارة ومحط الأنظار لاستضافة جميع البطولات الدولية منها والمحلية.

من جانبه قدم أحمد إبراهيم الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لرعاية سموه لفعاليات اليوم الرياضي الوطني لما لهذه المبادرة من فوائد كبيرة في جميع الجوانب ومثنياً على جهود اللجنة المنظمة، وتطرق إبراهيم إلى أن النادي البحري سيواصل مشاركته الفعالة عبر تنظيم عدد من الفعاليات البحرية المتنوعة، متوقعاً مشاركة قياسية من كل الفئات والجنسيات.

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