فعاليات «الإمارات تجمعنا» تنطلق في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان

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تنطلق اليوم، فعاليات النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني بمشاركة جميع فئات المجتمع تحت شعار «الإمارات تجمعنا»، إذ تقام الفعالية الرئيسية في أبوظبي كريكيت سبورتس هب، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي.

ويقام اليوم الرياضي الوطني استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوم رياضي تتم فيه ممارسة كل الأنشطة الرياضية والبدنية والتراثية.

وتركز النسخة الثامنة على الأنشطة الرياضية المستدامة عبر استخدام الأدوات والوسائل التي تحقق ذلك كالدراجات الهوائية، والمشي، والجري وغيرها العديد من الرياضات.

ويبدأ الاحتفال باليوم الرياضي الوطني في أبوظبي كريكيت سبورتس هب بالنشيد الوطني يليه بداية فعالية المشي لمدة 18 دقيقة التي تشهد مشاركة العديد من الشخصيات العامة والرياضية الساعة العاشرة صباحاً، ثم تشهد المسيرة مدة توقف لزراعة شجرة اليوم الرياضي الوطني.

وينقسم الاحتفال باليوم الرياضي الوطني إلى جزأين رئيسيين، الجزء الصباحي حتى الساعة الرابعة مساءً سيكون مخصصاً لطلاب وطالبات المدارس بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، أما الجزء الثاني فسيبدأ من الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً وسيكون مخصصاً لجميع فئات المجتمع، كما يقام الساعة الخامسة مساءً سباق للجري لمسافة 5 كلم بجانب أبوظبي سبورتس هب.

ويوفر أبوظبي كريكيت سبورتس ممارسة العديد من الرياضات منها كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والريشة الطائرة واليوغا للسيدات والرجال، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة البدنية الأخرى.

وتفتح الأندية التي تعمل تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي أبوابها ومرافقها في هذا اليوم لاستقبال جميع فئات المجتمع، للتشجيع على ممارسة الرياضة، وجعلها جزءاً من الحياة اليومية بشعار «الإمارات تجمعنا».

كما ينظم نادي أبوظبي للدراجات في الحديريات جولة مجتمعية في الخامسة مساءً مفتوحة للجميع، وفي الحديريات أيضاً سيتم تنظيم سباق للجري سيتم تخصيصه للعاملين في قطاع البناء والتشييد، كما يستضيف نادي العين للدراجات جولة مجتمعية في مسار العين للدراجات الهوائية، وفي مدينة خليفة يقام تحدي رجال الإطفاء، والعديد من الفعاليات الأخرى.

وتم تفعيل جميع مراكز برنامج أكتيف هب وعددها 20، في أبوظبي 10، العين 5، والظفرة 5، للاحتفاء باليوم الرياضي الوطني ومشاركات عدة من الطلاب والطالبات وذويهم ومختلف فئات المجتمع الأخرى.

وأكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن إقامة اليوم الرياضي الوطني بشعار الإمارات تجمعنا، يعتبر دعوة لكل أفراد المجتمع لممارسة الرياضة وجعلها جزءاً من أسلوب الحياة والسلوك اليومي لديهم نظراً لدورها الكبير في الحفاظ على الصحة الجسدية والذهنية.

وقال العواني: «يجسد اليوم الرياضي الوطني أسمى معاني وحدة التلاحم بين كل شرائح وأطياف وفئات المجتمع لتعكس الألفة والانسجام والتمازج بين الثقافات المتعددة التي تعيش على أرض الإمارات العربية المتحدة».

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