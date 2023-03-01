مجلس الشارقة الرياضي يحتفي بشركاء النجاح في طواف 2023

المصدر: الشارقة - وام

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شهد الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، بقاعة الجواهر بالشارقة، حفل مجلس الشارقة الرياضي، لتكريم شركاء النجاح في الطواف الدولي الثامن 2023، الذي أقيم خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير الماضي، بمشاركة 156 دراجاً، مثلوا 26 فريقاً ومنتخباً من 19 دولة.

حضر الحفل اللواء سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، وعبد الملك جاني نائب الرئيس ورئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعبد الله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة العليا، وياسر عمر الدوخي مدير الطواف ورئيس اللجنة الفنية والحكام، كما حضر الحفل ممثلو المؤسسات الحكومية والشركات والجهات التي شاركت في التنظيم، وكذلك عدد من رؤساء مجالس إدارات الأندية وأعضاء اللجان التابعة للجنة العليا المنظمة.

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن النسخة الثامنة للطواف، نال إعجاب الحضور، ثم ألقى كل من عيسى هلال وعبد الملك جاني، كلمتين، رفعا فيها أسمى آيات الشكر والعرفان باسم المجلس، لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الرعاية الكريمة للطواف منذ انطلاقته في 2012، كما شكر الشركاء والرعاة الداعمين واللجان المختلفة، وخصا فريق المتطوعين بشكر خاص على جهودهم.

وأعلن جاني أن اللجنة المنظمة حصلت على العلامة الكاملة في التنظيم من الاتحاد الدولي للدراجات، وبعدها تم تكريم كل شركاء النجاح.

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