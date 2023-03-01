اتحاد الدراجات ينظم أول بطولة للجامعات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت كلية تقنية دبي للطلاب وبإشراف اتحاد الإمارات للدراجات، بطولة الإمارات للجامعات بمشاركة 36 متسابقاً يمثلون 13 جامعة ومؤسسة تعليمية على مستوى الدولة، وهي البطولة التي تنظم لأول مرة في تاريخ اتحاد الدراجات، وتهدف إلى نشر اللعبة واستهداف شريحة جديدة وهم طلبة الجامعات، لبناء قاعدة جديدة من اللاعبين للأندية والفرق والمنتخبات الوطنية.

وفازت كلية تقنية دبي للطلاب بالمركز الأول على المستوى الفرق، وفي المركز الثاني حلت جامعة عجمان، وفي المركز الثالث كلية تقنية العين، أما فردي الرجال فقد فاز بالمركز الأول محمد منصوري من جامعة عجمان، وفي المركز الثاني شيخ ثاني سعيد من تقنية دبي، وفي المركز الثالث فهد عبد العزيز من تقنية دبي.

وعلى مستوى السيدات فقد فازت بالمركز الأول ميثة أعرف من جامعة زايد، وفي المركز الثاني نور الفلاحي من جامعة زايد، وفي المركز الثالث شيخا خميس من تقنية الفجيرة.

وأكد ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، أن فكرة البطولة كانت هدفاً لمجلس إدارة الاتحاد منذ أن تولى قيادة الاتحاد، وبالتأكيد ستطور بشكل كبير نظراً لما تشهده اللعبة من نمو في الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، وأشار إلى أنهم سعداء بما وصلت إليه اللعبة حتى الآن، والتوجه إلى الجامعات والمدارس هو هدف رئيسي وسيسعى له الاتحاد بقوة خلال الموسم الحالي والمقبل، مشيراً إلى أن التجربة الأولى كانت ناجحة بشكل كبير، وشهدت مشاركة فعالة من اللاعبين والمنظمين وانطلاقة للبطولات المقبلة.

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