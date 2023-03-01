نخبة الخيول تتنافس على «التاج الثلاثي» بمضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تتنافس نخبة من أقوى الخيول على لقب الجولة الثانية من سباق التاج الثلاثي العربي في الحفل الثاني عشر الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم، والذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السادس والأخير المخصص للمهجنة الأصيلة، بمجموع جوائز مالية تبلغ 910 آلاف درهم بمشاركة 87 خيلاً ومجموعة من الفرسان المميزين.

ويستهل الحفل عند الخامسة مساءً بسباق المبتدئة في الشوط الأول على لقب سباق إسطبلات المها لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً، وتبلغ قيمة الجوائز المالية لهذا الشوط 80 ألف درهم.

وفي الشوط الثاني يقام سباق إسطبلات العنود لمسافة 1200 متر بمجموع جوائز مالية قدرها 80 ألف درهم يتنافس عليها 14 خيلاً، ويشهد ثالث أشواط الحفل جولة جديدة من كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر بمشاركة حصة كاملة من الخيول، وتبلغ الجوائز المالية 70 ألف درهم.

ويجذب سباق التاج الثلاثي العربي لمسافة 2200 متر الأبرز في الحفل أنظار عشاق الخيول ويسعى للتتويج باللقب 11 خيلاً بقيادة نخبة الفرسان، وتبلغ جوائز الشوط 300 ألف درهم.

وتتواصل الإثارة والتحدي في الشوط الخامس من سباق واحة ليوا لمسافة 1400 متر والبالغة جوائزه المالية 300 ألف درهم، يتنافس عليها 14 خيلاً.

ويختتم الحفل بسباق الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر بمشاركة حصة كاملة من الخيول وتبلغ جوائز الشوط 80 ألف درهم.

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