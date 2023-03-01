غنتوت يتخطى كلينوفا في ذهبية دبي للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يلتقي فريقا غنتوت وذئاب دبي بعد غد السبت، وجهاً لوجه في صراع على كأس بنتلي المصاحب للكأس الأكبر «الكأس الذهبية»، والذي لم يتحدد طرفا نهائي بطولة كأس دبي الذهبية 2023 للبولو، والتي تعد ثاني أفضل البطولات في العالم بهانديكاب 20 جول لكل فريق من الفرق الثمانية المشاركة في البطولة. جاء ذلك، بعد أن حقق فريق غنتوت الفوز على فريق كلينوفا نوا كابيتال بصعوبة بالغة، وبنتيجة 11 هدفاً مقابل 10 أهداف، كما فاز فريق ذئاب دبي كافو على منافسه فريق «مهرة ومجموعة آياكس للاستثمار»، وبنتيجة تسعة أهداف مقابل خمسة أهداف، بهذه النتيجة يودع فريق مهرة البطولة بمركزه السابع، وفريق كلينوفا نوا كابيتال ثامناً.

في اللقاء الأول، أظهر فريق كلينوفا نوا كابيتال تطوراً كبيراً، حيث فاجأ فريق غنتوت بتقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الشوط الأول، وأضاف هدفاً رابعاً في الشوط الثاني، ما صعّب من مهمة غنتوت، وقبل نهاية الشوط، كان غنتوت قد استجمع قواه وضيق الفارق، ثم أدرك التعادل 4/4، ومع نهاية الشوط عاد فريق كلينوفا للتقدم 5/4. وفي الشوط الثالث تعادلا بـ 6 أهداف لكل منهما، وفي الشوط الرابع، استمر التعادل 9 مقابل 9 أهداف، وفي الشوط الخامس سعى كل فريق لخطف الفوز، إلا أن خبرة غنتوت وتوفيق قائده ناصر الشامسي، منحا الأفضلية، ومن ثم الفوز لفريق غنتوت، بنتيجة 11 مقابل 10 أهداف، ونال بنيامين بانيللو لقب هداف المباراة برصيد 6 أهداف.

مهرة

وفي مباراة فريقي «ذئاب دبي كافو» و«مهرة ومجموعة آياكس للاستثمار»، فقد بدا واضحاً منذ البداية أن فريق ذئاب دبي، بقيادة حبتور الحبتور، أكثر تصميماً للخروج بفوز يعيد للفريق هيبته، وقد تحقق له ما أراد، ونجح في إنهاء الشوط الأول بتقدمه بـ 3 أهداف مقابل هدف واحد، وفي الشوط الثاني ضاعف من رصيده، لتصبح النتيجة 6 مقابل 2 لفريق «مهرة».

وفي الشوط الثالث، يواصل الذئاب تسيدهم للمباراة، بفضل تعاون ثنائي الفريق كورتو وكارلوس اوللا هداف الفريق والمباراة، والذي أحرز (8 أهداف من أصل 9 أهداف)، حيث نجح الفريق في إنهاء الشوط بنتيجة 8 مقابل 3 أهداف، ويضيف فريق مهرة هدفين، ليصل إلى 5 أهداف، ويظل رصيد الذئاب 8 أهداف، وفي الشوط الخامس الأخير، يختتم الذئاب رصيدهم من الأهداف، بهدف تاسع، مؤكداً أحقيته بالفوز.

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