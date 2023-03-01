«الظفرة» بطلاً للجولة الأولى لصيد الكنعد

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج علي الحاج عبدالله المحيربي من فريق الظفرة بطلاً للجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد بعد أن حصد وزناً وقدره 40.87 كيلو عبر الجولة الأولى التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية على مدار أربعة أيام متواصلة وبمشاركة فاقت الثلاثمائة قارب عبر البطولة.

وحل في المركز الثاني سعود محمد الغيلاني من فريق الطيار بوزن وقدره 32,06 وجاء في المركز الثالث محمد جمعة الزعابي من فريق عزام بوزن وقدره 29.46 ثانية، وجاءت هذه الجولة كي تسجل تسليم 47 سمكة مشاركة من مختلف المشاركين والبحارة في رقم قياسي أيضاً تشهده البطولة.

وقام بتكريم الأبطال في الختام ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية وخليفة السويدي مدير البطولة بالإضافة لأيوب الخاجة من دلما مارين.

وسجلت الجولة نجاحاً مبهراً بالمشاركة القوية والأرقام العالية التي وصلت إليها من خلال النواخذة والبحارة الذين ساهموا في صناعة أجواء مميزة للحدث عبر تطبيق كل القوانين واللوائح في المنافسة التي تحيي الموروث البحري للمجتمع الإماراتي.

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