حميد شامس: «عالمي» الكاراتيه شهادة نجاح جديدة للإمارات

المصدر: دبي - علي شدهان

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أبدى المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، ارتياحه للإبهار التنظيمي المتحقق من استضافة الإمارات لفعاليات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، والتي أقيمت في الفجيرة خلال الفترة من 23 حتى 26 فبراير الماضي بمشاركة تعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن مستوى الاستضافة يعد شهادة نجاح جديدة للإمارات عموماً في احتضان الأحداث الرياضية الكبرى.

وثمن شامس، رعاية ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وجهود أبناء الفجيرة في إقامة نسخة لن تفارق ذاكرة كل من شارك فيها، سواء من اللاعبين واللاعبات، أو من أعضاء الأجهزة الإدارية والفنية والطبية، مثنياً على دور اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، في العمل الجاد على تنظيم البطولة، وتوفير كل سبل إنجاحها.

وأوضح شامس قائلاً: لم تكن استجابة الاتحاد الدولي للكاراتيه على إقامة الدوري العالمي 2023 في الإمارات أمراً سهلاً أو مجرد اختيار دولة لاحتضان الحدث، بل أنه قائم على أساس قناعة راسخة من الأسرة الدولية بمقدرة الإمارات على تنظيم نسخة غير مسبوقة وبمواصفات استضافة تكاد تكون مثالية، وهذا ما أشارت إليه كل الوفود المشاركة في البطولة، ورئيس الاتحاد الدولي نفسه.

1600 مشارك

ولفت شامس إلى أن استضافة أكثر من 1600 لاعب ولاعبة ومدرب ومدربة وإداري وإدارية، لم يكن بالأمر الهين، لو لا مقدرة أبناء الإمارات المشهود لها عالمياً في التنظيم الباهر، والثقة الدولية المطلقة بقدرات الإمارات على احتضان الأحداث الرياضية الكبرى، منوهاً إلى أن الجميع عمل بروح الفريق الواحد، وسعى بجد من أجل تحقيق الهدف الأول، وهو الإبهار في التنظيم وفي تلبية كل احتياجات الضيوف.

وحول المستوى الفني للبطولة، أجاب شامس، والذي يعد من أبرز نجوم «كارتيه الإمارات»، بالقول: الدوري العالمي للكاراتيه يشارك فيه النجمات والنجوم الحاصلون على تصنيف دولي متقدم جداً، يتيح لهم المشاركة في البطولة، ولذلك، من الطبيعي، أن يكون المستوى الفني مرتفعاً جداً نتيجة مشاركة صفوة اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، ما ينعكس إيجاباً على الصورة الفنية للبطولة بالتوازي مع مستوى الإبهار في التنظيم.

وعن حصاد «كاراتيه الإمارات» الفني في البطولة، أجاب حميد شامس قائلاً: «كاراتيه الإمارات»، سجلت حضوراً عددياً كبيراً في الدوري العالمي بالفجيرة من خلال مشاركة أكثر من 80 لاعباً ولاعبة، مثلت فرقاً إماراتية عدة، ونظراً لقوة المنافسة وارتفاع مستويات اللاعبين واللاعبات من الدول الأخرى، فإن حصاد «كاراتيه الإمارات»، يبدو مقنعاً إلى حد ما بحصول عدد من اللاعبين واللاعبات على ميداليات متنوعة، مع تقديم مستويات فنية أكثر من جيدة أمام نجوم ونجمات العالم.

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