العين.. استشفاء بدني ونفسي قبل مواجهة دبا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد فقدانه للقب السوبر إثر خسارته أمام الشارقة الأسبوع الماضي، عمد الجهاز الفني للعين بقيادة المدرب سيرجي ريبروف، إلى إخضاع اللاعبين إلى تمارين استشفاء بدني بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة، وحرص المدرب على الاجتماع باللاعبين قبل التدريبات لتعزيز الجانب النفسي، مشدداً على أهمية وضرورة إغلاق ملف السوبر وفتح صفحة الدوري، استعداداً لمواجهة ضيفه دبا الفجيرة غداً الخميس لحساب الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يسعى الفريق البنفسجي صاحب المركز الثالث برصيد «34 نقطة»، لمواصلة الضغط المتصدر بالإبقاء على فارق النقطتين على أقل تقدير.

شخصية

وأكد مطر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بالعين عقب خسارة كأس السوبر، أن «الزعيم» سيعود للتدريبات أكثر قوة فالفريق منذ بداية العام الحالي كسب كافة التحديات التي خاضها أمام جميع المنافسين بالفوز المستحق لأنه يتمتع بشخصية قوية وعقلية الانتصارات وروح العائلة الواحدة ولا يمكن أن يتأثر بخسارة مباراة بل رغبة واحترافية اللاعبين ستمكنهم من تجاوز ظروف خسارة اليوم التي ستكون دافعاً لهم من أجل التعويض خلال التحديات القادمة.

تحديات

وكان العين قد فقد أول القاب الموسم بالخسارة 0-1 أمام الشارقة على استاد آل مكتوم، السبت الماضي في كأس السوبر، وهو ما أشاع مزيجاً من القلق والإحباط في المعسكر البنفسجي خصوصاً وأن الفريق مقبل على تحديات كبيرة في إطار حملته للدفاع على لقب الدوري، فضلاً عن مباراته المهمة التي يواجه فيها شباب الأهلي في ربع نهائي كأس رئيس الدولة والمقررة الإثنين المقبل، قبل أن يواجه بعدها بأربعة أيام غريمه التقليدي فريق الوحدة ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز