سيدات شرطة دبي يتألقن في تحدي «سوات» للرجال

المصدر: دبي - البيان

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أكد قادة فرق الوحدات الخاصة والتكتيكية «سوات» المشاركون في النسخة الرابعة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، في المدينة التدريبية بالروية، أن النتائج التي حققها فريق شرطة دبي للسيدات، الفريق النسائي الوحيد المشارك في التحدي، أثبت وجوده وبصمته ونافس بقوة في المسابقات كافة المصممة خصيصاً لفرق «سوات» للرجال. وأشادوا بالتحضير الكبير للفريق من قبل القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكدين أن المنافسات أظهرت قدرات الفريق النسائي العالية في الرماية والمداهمة والانضباط والعمل الجماعي المنتظم.

تفوق

وأبدى المقدم الركن يحيى سلطان البنعلي، رئيس وفد الفريق التكتيكي البحريني، إعجابه وثناءه على التجهيز العالي لفريق العنصر النسائي، مبيناً أنه شاهد العرض الأول لفيلم تحدي الفرق التكتيكية في السينما قبل انطلاق المسابقة، واستوقفته مشاهد لفرق العنصر النسائي في شرطة دبي في أثناء تنفيذ المداهمة، وكيف استخدمن وتعاملن بحرفية مع السلاح والانتقال والمداهمة.

ولفت المقدم البنعلي إلى أنهن بهذا الأداء والجهوزية تفوقن على الكثير من الفرق، مبيناً أن شرطة دبي لديها مدربون يمتلكون خبرة وإتقاناً عالياً، ولذلك أسهموا في تأهيل الفريق النسائي ليكون جاهزاً في المنافسات كافة، والعمل في الظروف كافة والتعامل مع التحديات كافة من رفع أوزان وموانع وإصابة للأهداف. وتابع: أداء الفريق مُشرف ونرفع له القبعات، ومن الممكن تعميم هذه التجربة من قبل المسؤولين لدينا في مملكة البحرين.

جوهرة

وبدوره، وصف الرقيب الأول سعد بن عايض الغامدي، مدرب منتخب قوى الأمن الداخلية في المملكة العربية السعودية، فريق شرطة دبي النسائي بالحصان الأسود في البطولة، قائلاً: إن لم يكن لديهن انضباط عالٍ لم يكن ليصلن إلى هذه النتيجة، ولو لم يكن لديهن تخطيط مُتقن وتدريب ناجح وهدف واضح لم يكن ليستطعن تحقيق نتائج متقدمة في التحدي.

وتابع: فريق شرطة دبي النسائي جوهرة البطولة، بالقدرات والإمكانات التي ترجمها في الميدان والمنافسات، والفريق كسب الاحترام، وكسب الثقة، والمسؤولون عنه كانوا على قدر الرهان، ونحن فخورون بما وصل إليه الفريق النسائي، وفخورون أيضاً بما وصلت إليه البطولة، وحضورنا في المملكة العربية السعودية في هذا البطولة نابع من الواجب الأخوي بين السعودية والإمارات، وسعيدون جداً بنجاحها.

قوة

وقال المراقب العام محمد التازي، رئيس وفد سوات المغربي المشارك في التحدي: هذا العام أول عام نشارك فيه بالتحدي، ولكن لفت نظرنا وبكل صراحة وموضوعية أداء فريق شرطة دبي النسائي، فظهر قوياً منسجماً يعمل بروح الفريق الوحد، فيه كفاءات عالية أسهمت في أن يكون أداؤه متكاملاً وعلى مستوى عالٍ.

وأضاف: نتشرف بهذا الفريق النسائي، إن أداءه يدعو للفخر به وبشرطة دبي التي عملت على تأهيله ليصل إلى هذا المستوى المتقدم.

وأوضح ميلوس راكونجاك، مساعد مدير الشرطة في شرطة المهام الخاصة بالجبل الأسود: نتائج الفريق النسائي كانت مثيرة للإعجاب، وظهوره في المسابقة بهذا الشكل يكسر بعض الأحكام المسبقة عن دور المرأة في الفرق التكتيكية «سوات» وفي عملهن في مجال إنفاذ القانون.

وتابع: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن امتناني الكبير لشرطة دبي على تجهيز هذا الفريق النسائي، وعلى استعدادهن ومهاراتهن في الرماية التكتيكية الممتازة، وذلك عبر النتائج التي حققنها.

نتائج

من جانبه، قال بورين مادرياج عضو فريق سوات شرطة نيويورك: كان أداء فريق شرطة دبي النسائي مُثيراً للإعجاب، والنتائج التي حققها ليست بسيطة في مختلف المسابقات رغم أنها من المسابقات المصممة خصيصاً للفرق التخصصية الرجالية، والتحديات فيها قاسية وصعبة للغاية، كما أنه لم يتم التعامل معهن بتمييز في المسابقات كتقصير المسافات أو تقليل الأوزان، وإنما نافسن مثلهن مثل الرجال، وهذا ما يدعو للإعجاب العالي بهن.

أما روي ميلو قائد فريق شرطة ساوباولوا - البرازيل، فقال: من الرائع مشاهدة العنصر النسائي ينافسن في ميدان متخصص في الفرق الخاصة بالرجل، وتقديمهن أداء متميزاً، لاحظنا أن الفريق النسائي كان حاضراً جسدياً وتكتيكياً في أداء مهام كبيرة من دون أي فرق مقارنة بالفرق الرجالية، ونتائجهن كانت مذهلة في العديد من المسابقات.

أما أندريان بلابونجو يورناليس، مدير فريق سوات الفلبين، فأكد أن فريق شرطة دبي النسائي امتلك مهارات متميزة وأداء جماعياً رائعاً في التعامل مع مختلف المسابقات بحرفية ومهارة عالية، مشيراً إلى أن الفريق أثبت إمكاناته العالية واستعداداته للمنافسة في مختلف أنواع المسابقات، مهنئاً شرطة دبي على تدريب الفريق وتجهيزه.

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