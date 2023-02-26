أبطال الموتوسيرف يتألقون في بطولة الإمارات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف والتي أقيمت مساء أمس السبت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي نجاحاً فنياً كبيراً بعدد المتسابقين المشاركين في فئات البطولة الأربع، والإقبال الكبير على المشاركة والذي وصل إلى 24 متسابقاً في المنافسة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وشهدت فئة الناشئين فوز المتسابقة متاياس نوفوتني من التشيك بالمركز الأول، وحلت مواطنتها إليسكا ماتسوكوفا ثانياً، وجاء الكويتي فارس رمضان في المركز الثالث، وفي فئة السيدات حلت في المركز الأول إليكسا ماتسوكوفا، وجاءت في المركز الثاني أنيتا ستلوكالوفا وثالثاً ليندا لوكسشنايدر وجميعهم من التشيك، وفي فئة التشالنجر حقق الكويتي مبارك الفاضل المركز الأول وجاء في المركز الثاني عبيد محمد الهاملي من الإمارات وثالثاً عبد الرزاق البغلي من الكويت، وسجل المشاركون في فئة الماستر الفئة الأقوى أفضل الأرقام، حيث حل في المركز الأول لوكاس زاهورسكي وجاء ثانياً أليكس لوكسشنادير وثالثاً حلت ماتياس كوليش وجميعهم من التشيك. وفي الختام قام بتكريم الفائزين خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي وأحمد إبراهيم الطاهر مشرف عام السباق.

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