«ربدان للمحامل الشراعية 22 قدماً» ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينطلق في الساعة الثالثة عصر اليوم سباق ربدان للمحامل الشراعية 22 قدماً، ضمن فعاليات مهرجان التراث البحري، وهو الجولة الثالثة لهذه الفئة، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات التراثية، بمشاركة كبيرة تتجاوز الـ 50 من المحامل الشراعية.

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق الترتيبات والتجهيزات المطلوبة، لإخراج الحدث في أفضل صورة على مسافة 7 أميال بحرية.

وتم تحديد نقطة انطلاقة السباق من أعالي جزيرة اللولو، باتجاه كورنيش أبوظبي، وتقام مراسم تتويج الفائزين في منصة مهرجان التراث البحري.

وأشاد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالإقبال الكبير من الشباب على المشاركة في السباقات التراثية، وبشكل خاص في فئة 22 قدماً.

وقال إن سباقات المحامل فئة 22 قدماً، تجمع البحارة الشباب والصغار، وهي بذلك تعزز وتوسع قاعدة المشاركين من البحارة، وتقدم العديد من المواهب للمشاركة في السباقات الأعلى 43 قدماً و60 قدماً، حيث سبق أن تأهل منها بحارة على مستوى متميز خلال الأعوام الماضية، وهم الآن ضمن البحارة النخبة في السباقات الأكبر.

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