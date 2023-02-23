أبوظبي تستضيف «عربية المواي تاي» مارس المقبل

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف العاصمة أبوظبي منافسات البطولة العربية للمواي تاي خلال الفترة 2-5 مارس 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وذلك بإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.

وتشهد منافسات البطولة التي تقام على مدار 4 أيام في صالة رقم 4 في «أدنيك» مشاركة 170 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 دولة عربية، هي: «الإمارات، سوريا، ليبيا، المغرب، العراق، فلسطين، الأردن، البحرين، مصر، السودان، اليمن، لبنان، الكويت، موريتانيا، الجزائر، السعودية، وتونس».

ويتضمن برنامج البطولة البداية باستقبال بعثات ووفود المنتخبات المشاركة، الذين سيصلون عبر مطارات أبوظبي ودبي على مدار يومي 27 و28 فبراير الجاري، وسيكون فندق ألوفت في «أدنيك» مقراً لإقامة الوفود المشاركة، ومن ثم تبدأ عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، تليها انطلاقة منافسات البطولة بتاريخ 2 مارس عند الساعة 2 ظهراً، وفي اليوم الذي يليه تنطلق المنافسات عند الساعة 1 ظهراً، بينما اليوم الثالث الذي يشهد منافسات نصف النهائي تنطلق خلاله المنافسات في الـ3 عصراً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي في تمام الساعة 4 عصراً.

كما يشهد برنامج البطولة تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لمدربي ومدربات المواي تاي من كل الاتحادات العربية المشاركة خلال فترة البطولة، وذلك بإشراف مجموعة من المختصين المعتمدين من الاتحاد الدولي للمواي تاي، وذلك ضمن خطط الاتحاد العربي وحرصه المستمر على تطوير مسيرة الكوادر التدريبية ورفدهم بالتجارب المتقدمة.

ويتضمن البرنامج عدداً من الاجتماعات التي تشمل اجتماع المدربين في اليوم الأول من مرحلة الفحص والميزان، ومن ثم اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2023 في تمام الساعة الـ10 صباحاً، ومن ثم يليه اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي في تمام الساعة الـ11 صباحاً.

محطة مهمة

وقال عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي تاي: «بداية يسعدنا احتضان البطولة العربية للمواي تاي، التي تأتي لتؤكد الدعم السخي لسيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ورعايته المتواصلة لمسيرة تقدم المواي تاي ونهضتها وتفوق أبطالها في مختلف البطولات القارية والدولية، متقدماً بأسمى آيات الشكر والعرفان لسموه على اهتمامه الكبير بتنمية وتطور اللعبة حتى غدت الإمارات الوجهة العالمية الأولى للمواي تاي، ومرتكز نموها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف: «تمثل البطولة محطة مهمة في مسيرة خططنا المستمرة، التي نحرص من خلالها على تنظيم وتقديم مجموعة من المبادرات والبطولات والبرامج الداعمة لنهضة وتطور المواي تاي على الصعيد العربي، بما يضمن تفوق مشاركات الأبطال والرياضيين العرب في المحافل القارية العالمية».

وتابع: «نرحب بجميع الوفود وبعثات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، ونتمنى لهم طيب الإقامة في رحاب العاصمة أبوظبي، التي تستعد لاستقبال 170 مشاركاً من 17 دولة عربية، كما نؤكد أن البطولة العربية، التي تجمع نخبة من المحترفين في مختلف الفئات والأوزان، ستسهم في تقديم التجارب الناجحة والتطور المستمر لرياضيي المواي تاي»، داعياً الجماهير ومحبي اللعبة لحضور منافسات البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز