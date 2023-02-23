القرقاوي يشيد بـ«سلة الإمارات» بعد التأهل الآسيوي

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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أهدى اللواء "م" إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة صعود منتخبنا الوطني للمرحلة النهائية لكأس آسيا للقيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات وقال القرقاوي: "ما تحقق في تصفيات غرب آسيا في الدوحة جدير بالاهتمام كونه جاء بإمكانيات محدودة من قبل اتحاد اللعبة، وهو إنجاز يضاف للفوز بذهبية الخليج في دورة الألعاب الخليجية التي أقيمت في الكويت، وهذا يؤكد أن سلة الإمارات أثبتت علو كعبها وتفوقها مقارنة بباقي الألعاب الجماعية الأخرى". وطالب القرقاوي بتوفير الدعم المطلوب لهذا المنتخب الشاب وتخصيص الميزانية المطلوبة من أجل إعداده بشكل مناسب للمرحلة النهائية التي ستقام في نوفمبر المقبل، متمنياً أن يكون ما تحقق دافعاً قوياً للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية لدعم المنتخب الشباب والوقوف خلفه في المرحلة المقبلة.

وأضاف: "منتخبنا تفوق على نفسه بعناصره الشابة ونافس المنتخبات الأخرى المدعومة بلاعبين مجنسين وحقق المعادلة الصعبة في الدوحة وهو إنجاز يحسب للاعبين والجهاز الفني بقيادة الدكتور منير بن حبيب والجهاز الإداري".

وكان منتخب الإمارات قد تأهل وصيفاً عن تصفيات غرب آسيا ، حيث حل المنتخب العراقي أولاً بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط في أعقاب فوزه على نظيره العماني 72 - 65، وجاء منتخب الإمارات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة بعد أن اختتم مشواره بفوز كبير على المنتخب الفلسطيني 73 - 51، والذي احتل المركز الثالث بنفس الرصيد تلاه المنتخب القطري رابعاً بالرصيد نفسه بعد خسارته من الكويت 57 - 76.

وتأهلت المنتخبات الأربعة إلى المرحلة الثالثة التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة 4 منتخبات من شرق آسيا.

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