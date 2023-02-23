1196 لاعباً يخوضون تحدي الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة انطلقت الخميس بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه ( بريميرليغ كاراتيه 1) في نسختها الأولى في الفجيرة بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ونائبه اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه والعديد من رؤساء الاتحادات الوطنية للكاراتيه، وانطلقت المنافسات في التاسعة صباح الخميس بقاعة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بمشاركة 1196 لاعباً يمثلون 67 دولة منها 15 دولة عربية هي الإمارات والأردن والجزائر والسعودية والسودان والكويت والعراق والمغرب وتونس وعمان وليبيا وفلسطين وقطر وسوريا ومصر.

كاتا وكوميتيه

بدأت منافسات اليوم الأول للبطولة بفئة 21 سنة كاتا والكوميتيه أوزان البنين تحت 84،75،67،60، فوق 84 كجم وأوزان البنات تحت 50،68،61،55، فوق 68 كجم

وتتضمن منافسات اليوم الثاني للبطولة الجمعة منافسات فئة الشباب كاتا والكوميتيه أوزان البنين تحت 76،68،61،55، فوق 76 كجم وأوزان البنات تحت 59،53،48، 66 فوق 66 كجم

وتتضمن منافسات اليوم الثالث للبطولة يوم السبت منافسات فئة الناشئين كاتا والكوميتيه أوزان البنين تحت 70،63،57،52، فوق 70 كجم وأوزان البنات تحت 61،54،47، فوق 61 كجم

كما يتضمن يوم الأحد اليوم الرابع والأخير للبطولة منافسات فئة الأشبال تحت 14 سنة كاتا والكوميتيه أوزان البنين تحت 55،50،45،40، فوق 55 كجم وأوزان البنات تحت 52،47،42، فوق 52 كجم.

مشاركة إماراتية

تشارك الإمارات بـ 88 لاعباً ولاعبة في جميع منافسات البطولة التي تشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات المصنفين في الترتيب العالمي لتلك الفئات ويسمح الاتحاد الدولي في هذه البطولة بمشاركة كافة اللاعبين واللاعبات من دول العالم والتي تخص الأشبال والناشئين والشباب وفئة 21 سنة بمشاركة المنتخبات الوطنية للدول وأيضاً يسمح بمشاركة كافة أندية العالم بها.

تعاون

وأعرب الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عن شكره لدولة الإمارات على التعاون مع «الاتحاد الدولي» مؤكداً أن الإمارات أصبحت داعماً قوياً يسهم بجهود كبيرة في نشر ودعم اللعبة وذلك من خلال تواجد اللواء «م» ناصر الرزوقي وسعيه لإنجاح مسيرة أسرة الكاراتيه حول العالم مثنياً على جهود اتحاد الإمارات للكاراتيه واللجنة المنظمة العليا.

بدوره أكد اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي أن المنافسة على منصات تتويج الدوري العالمي للكاراتيه دائماً تكون صعبة للغاية لجميع اللاعبين لأهمية تجميع النقاط للتصنيف العالمي.ووجه الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لرعايته ودعمه للحدث، شاكراً أسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية وصالة مجمع زايد الرياضي.

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