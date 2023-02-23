الجالبوت يبدأ مهمة التحليق مع «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة - محمد فضل

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باشر المدرب الوطني محمد الجالبوت، مهامه عقب التعاقد مدرباً لفريق الكرة بنادي الإمارات، وذلك خلفاً للتونسي فتحي العبيدي، الذي تم إنهاء عقده بالتراضي مع إدارة نادي الإمارات الطامح للعودة من جديد إلى دوري أدنوك للمحترفين. وشهد التدريب الأول للمدرب الجالبوت كل من يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله إبراهيم الطويل، وثاني سالم الشحي، عضوي مجلس الإدارة، وتم عقد اجتماع مصغر مع المدرب الجديد، وطاقمه الفني المعاون المكون من الصربي ميلان الخبير الفني للفريق، ونايف سلطان مساعد المدرب.

وقام البطران بالترحيب بالمدرب محمد الجالبوت وطاقمه المعاون، مشيراً إلى أن جمهور الإمارات يتطلع بلهفة إلى استعادة الفريق بريقه المفقود وإيقاف نزيف النقاط الذي قاده للتراجع في سلم الترتيب من المركزين الأول والثاني إلى الرابع، مشيراً إلى أن «الصقور» وبما يملكه من لاعبين وجهاز فني وإداري وجمهور قادر على تحقيق الحلم والتحليق من جديد مع فرق دوري أدنوك للمحترفين.

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من جانبه، التقى الجالبوت باللاعبين مبيناً لهم برنامجه للأيام المقبلة استعداداً للقاء الفجيرة مساء الأحد المقبل، متمنياً التوفيق للجميع في المهمة الجديدة وتحقيق هدف الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، وشكر المدرب السابق فتحي العبيدي على ما قام به من عمل خلال الفترة الماضية، كما وجه الشكر أيضاً لإدارة نادي الإمارات برئاسة البطران لوضعها الثقة في إمكاناته وخبراته، معرباً عن أمله في أن يستعيد الإمارات نغمة الانتصارات بدءاً من المباراة المقبلة أمام الفجيرة.

عقب اللقاء، انطلقت التدريبات التي اشتملت على تمارين اللياقة والجري باستخدام الحواجز بسرعات متدرجة ثم تدريب تكتيكي بالكرة، حيث تم تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية بعد أن تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين. يذكر أن الإمارات يحتل المركز الرابع برصيد 38 نقطة خلف الحمرية الثالث، والذي يتفوق بفارق نقطة عن الصقور في وقت يحتل فيه دبا الحصن الوصافة برصيد 44 نقطة، ويأتي في المركز الأول فريق حتا بـ46 نقطة.

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