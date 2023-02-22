أبوظبي تستضيف جولة التحدي الأوروبية للغولف 4 مايو المقبل

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جولة التحدي الأوروبية واتحاد الإمارات للغولف اليوم، أن نادي شاطئ السعديات للغولف، سيستضيف البطولة الثانية ضمن بطولتين تقامان توالياً في أبوظبي، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو المقبل. وتعود جولة التحدي الأوروبية التي تقام تحت شعار «الطريق إلى مايوركا» إلى دولة الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2018، مع إقامة بطولة تحدي أبوظبي في نادي أبوظبي للغولف في الفترة من 27 إلى 30 أبريل المقبل، قبل أن يتصدر نادي شاطئ السعديات للغولف المشهد في الأسبوع التالي مع استضافة واحدة من بطولات جولة التحدي الأوروبية، ضمن الشراكة الطويلة الأمد للمجموعة مع اتحاد الإمارات للغولف.

في وقت سابق من هذا العام، استضافت أبوظبي النسخة الافتتاحية لبطولة هيرو كاب، الذي شهد تسجيل خريج جولة التحدي، أدريان ميرونك، ضربة الفوز في الحفرة الأخيرة ليتفوق فريق قارة أوروبا على فريق بريطانيا وإيرلندا بنتيجة 14.5 مقابل 10.5، ويتوج بأناقة في نادي أبوظبي للغولف.

استضافة

من جانبه، قال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للغولف: يفسح نادي شاطئ السعديات للغولف الذي صممه غاري بلاير يفسح المجال بشكل مثالي لتقديم النجوم الصاعدة في لعبة الغولف للمحترفين المشاركين في جولة التحدي، وستكون البطولة بحد ذاتها تحدياً كبيراً، ستقدم عرضاً ممتازاً للغولف مايو المقبل.

وأضاف: تعتبر استضافة فعالية جولة التحدي الثانية في نادي شاطئ السعديات للغولف أمراً مهماً لاتحاد الإمارات للغولف، والغولف الإماراتي عموماً. سيسمح إقامة هذين الحدثين المتتاليين في أبوظبي للاعبين والجولة لعرض البنية التحتية الرائعة الموجودة هنا في أبوظبي، ومع اعتماد كلا الموقعين «نادي أبوظيي للجولف ونادي شاطئ السعديات للجولف»، يمكننا الآن التركيز على الأداء وتطوير اللاعبين باستخدام هذه الأحداث كمسار لدعوات اتحاد الإمارات للغولف ولاعبي منتخبنا الوطني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز