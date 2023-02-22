أندية الإمارات ترفع رصيدها إلى 30 ميدالية في ثاني أيام «الملتقى الدولي لألعاب القوى»

المصدر: الشارقة - البيان

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رفع لاعبو الأندية الإماراتية رصيدهم إلى 30 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات و12 فضية، و10 برونزيات، في ثاني أيام ملتقى الشارقة الدولي العاشر لألعاب القوى لأصحاب الهمم، المقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على ملاعب نادي الثقة.

وحقق نادي خورفكان 3 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، كما حقق نادي العين لأصحاب الهمم ميداليتين ذهبيتين، وميداليتين فضيتين، وحصد نادي الثقة ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين، فيما فاز نادي دبي لأصحاب الهمم بميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، و5 ميداليات برونزية، وحصد نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين.

وتمكنت الهند من الحفاظ على الصدارة لمنافسات البطولة لليوم الثاني برصيد 17 ميدالية «8 ذهبيات، و4 فضيات، و5 برونزيات»، بينما جاءت تايلاند في المركز الثاني برصيد 13 ميدالية «6 ذهبيات، و5 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين»، وحلت ألمانيا في المركز الثالث برصيد 9 ميدالية «6 ذهبيات، وفضية، وميداليتين برونزيتين».

وفي مسابقة 200 م جري رجال فئة (T11/35/37/46/47)، فاز بالميدالية الذهبية اللاعب الكندي توماس نورمنتي، وحقق لاعب نادي الثقة البطل يحيى البلوشي الميدالية الفضية، وحصد لاعب عمان سيف المقبالي الميدالية البرونزية، وفي منافسات 200 م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة T34، حصد اللاعب التونسي وليد كتيلة الميدالية الذهبية، وحقق لاعب نادي العين لأصحاب الهمم أحمد نواد الميدالية الفضية، وفاز لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم محمد عثمان بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات 200 م رجال جري بالكرسي المتحرك فئة (R1/R2) حقق اللاعب راشد المحرمي من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب خالد المرزوقي بالميدالية الفضية من نادي الثقة، وفي مسابقة دفع الجلة رجال بالكرسي المتحرك فئة (F32)، حصد اللاعب الجزائري وليد فرحان الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب العماني محمد القاسمي بالميدالية الفضية، وفاز لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم محمد البلوشي بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة دفع الجلة رجال بالكرسي المتحرك فئة (F33)، حصد اللاعب السعودي هاني النخلي الميدالية الذهبية، وحقق لاعب نادي الثقة أحمد الحوسني الميدالية الفضية، وفاز اللاعب العماني مهنا وليد بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي القرص سيدات بالكرسي المتحرك حققت لاعبة نادي خورفكان مريم الزيودي الميدالية الذهبية، وفازت زميلتها مريم المطروشي بالميدالية الفضية، وحققت لاعبة كازاخستان جولديري كابوروفا الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة رمي القرص سيدات بالكرسي المتحرك فئة (F34/55/57)، حققت لاعبة كندا سارة ميكيا الميدالية الذهبية، وفازت لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم شيماء الرشيدي بالميدالية الفضية، وحققت زميلتها لطيفة السويدي الميدالية البرونزية، وفي مسابقة رمي القرص سيدات بالكرسي المتحرك فئة (F32/33/51/53/54)، فازت الجزائرية سمية بن دلهوم بالميدالية الذهبية، وحققت سارة الجنيبي من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم الميدالية الفضية، وفازت اللاعب عائشة سالم الخالدي من نادي خورفكان بالميدالية البرونزية.

جائزة راعي الملتقى

تثميناً للرعاية الكريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لمنافسات ملتقى الشارقة أطلقت اللجنة المنظمة جائزة خاصة لمنافسات 800 عدو بالكراسي المتحركة للفئة (T34,33) باسم راعي الملتقى، وفاز بالمركز الأول اللاعب الكويتي أحمد المطيري، بينما جاء في المركز الثاني التايلندي شيوات راتانا وفي المركز الثالث التونسي وليد كتيلة.

جائزة الثقة

وتقديراً لدور المرأة الفعال في رياضات أصحاب الهمم أطلقت اللجنة المنظمة اسم جائزة الثقة على منافسات 1500م عدو بالكراسي للفتيات للفئة (T54)، وفازت بالمركز الأول البريطانية هنا كوكروفت وجاءت في المركز الثاني كاثرين دابرنر من سويسرا وفي المركز الثالث يامزا كنجوم من بريطانيا.

وأكد محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، أن هذه البطولة عالمية، ويشارك فيها عدد كبير من اللاعبين العالميين أصحاب المستوى العالي، وأصحاب إنجازات رياضية عالمية، وهذا يجعل المنافسات قوية جداً، وهنأ الأبطال الإماراتيين من أصحاب الهمم لما حققوه من إنجازات رياضية مميزة في هذه البطولة، والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي تزينوا بها، وأضافوها إلى سجلات دولة الإمارات، خصوصاً أن هذه الفئة لا يوجد في قاموسها كلمة مستحيل.

وهنأ الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا للملتقى، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة أبطال «فرسان الإرادة»، لتحقيقهم 30 ميدالية، مؤكداً أن هذا يعد إنجازاً كبيراً نال احترام المجتمع الرياضي الإماراتي والعربي والعالمي، وحثهم على بذل مزيد من الجهد، لتحقيق المزيد من الميداليات في اليوم الأخير للبطولة.

وأوضح خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن النجاح الذي حققه الملتقى، ومشاركة هذا العدد الكبير من أبطال العالم نتيجة السمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية، مشيراً إلى أن هذه البطولة تأتي جزءاً من تطبيق أهداف رؤية الإمارات التي تدعم اندماج ذوى الهمم في المجتمع.

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