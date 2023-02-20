غوديانو يتوج بكأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة ـ فائز بجبوج

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بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، توّج الفارس الإيطالي إيمانويل غوديانو، بكأس بطولة صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة خمسة نجوم للعام 2023، التي نظمت بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وشهد منافسة الختام ومراسم التتويج الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية، رئيس البطولة، كما تابع المراسم باتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين راعي كأس البطولة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية، مدير البطولة.

وتأهل الفارسان موفي عويضة الكربي، عبد الله حميد المهيري، والسوري أحمد صابر حمشو، إلى كأس العالم لقفز الحواجز في أمريكا ـ لاس فيغاس أبريل 2023، عن دول منطقة الشرق الأوسط، وعن بطولات الدوري العربي في دول شمال أفريقيا تأهل المغربيان ماجد جائدي والفارس عبد الكبير ودّار.

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