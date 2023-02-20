بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم منافسات بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل (أبوظبي 2023) في باب النجوم في جزيرة الحديريات في أبوظبي، حيث يتنافس أبرز اللاعبين في هذه الرياضة على نقاط الجولات الرئيسية الأعلى في تاريخ جولات «وورلد بادل تور» العالمية.

ومن المتوقع حضور ما يزيد على 10 آلاف متفرج لمتابعة هذه البطولة حتى اليوم الختامي الأحد المقبل.

وعُقد في باب النجوم في جزيرة الحديريات مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق منافسات البطولة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وبيل أوريغان الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية، ونمير حوراني المدير الإداري لشركة «غلوبال مايس أورغنايزيشن ليمتد»، واللاعبين واللاعبات: فرانسيسكو نافارو – مارتن دينينو – فدريكو شينغوتو – خوان تيو – اليخاندرا سليزار – جيما تريا – ديلفينا بريا – صوفيا أرواخو، إضافة إلى عبد الله العبد الله - فارس الجناحي - عليا طاهر - عائشة العوضي.

وقال عارف حمد العواني: «ستسهم بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل (أبوظبي 2023) في الارتقاء بمستوى قطاع الرياضة في الإمارات، حيث يمتد تأثير ذلك للوصول بالسياحة الرياضية إلى آفاق جديدة».

وأضاف: «فخورون باستقطاب نخبة من لاعبي ولاعبات البادل الأبرز في العالم، وسعداء بتنظيم هذه البطولة جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء، لنستكمل سوياً مسيرة تألق أبوظبي في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وترسيخ مكانة العاصمة كوجهة رائدة في هذا المجال».

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