«فنادق جنة» بطل مهرجان الأمل للبولو بغنتوت

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج فريق فنادق جنة للبولو بلقب مباراة مهرجان الأمل لأصحاب الهمم للبولو الذي نظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أول من أمس في ملعب سلطان بن زايد، والذي أقيم برعاية وتوجيهات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت بعد فوزه على فريق تجهيزات غنتوت للفروسية بنتيجة (7- 6).

وقام سعيد بن حوفان المنصوري وخالد سعيد المرزوقي وحسن سالم الزعابي رئيس وحدة التسويق بإدارة التأهيل الزراعي والمهني التابعة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتسليم التبرع المادي المقرر لدعم مركز العين للرعاية والتأهيل.

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