اتحاد الكاراتيه جاهز لاستضافة الدوري العالمي

المصدر: دبي- البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للكاراتيه، جاهزيته لاستضافة منافسات بطولة الدوري العالمي للشباب والناشئين وتحت 21 و14 عاماً، المقرر لها في الفجيرة خلال الفترة من 23 حتى 26 الجاري، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والتي تقام للمرة الأولى في الإمارات.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، اجتماعاً هاماً بنادي ضباط شرطة دبي، برئاسة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وحضور راشد آل علي النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، والمهندس حميد شامس الأمين العام للاتحاد، والدكتور عبد الله البادي الأمين العام المساعد، وأعضاء المجلس، محمد حربوك والدكتورة حصة بن حيدر وإبراهيم النعيمي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، لاستعراض الاستعدادات النهائية لاستضافة الحدث الكبير.

وتقام مباريات البطولة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، ثاني أكبر مجمع رياضي على مستوى الدولة، ويعقد اتحاد اللعبة مؤتمراً صحافياً في الساعة 11 من صباح اليوم، بنادي الفجيرة للفنون القتالية، لعرض كافة تفاصيل البطولة.

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