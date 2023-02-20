147 لاعباً في رابع مراحل دوري القوس والسهم

المصدر: الشارقة - البيان

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أسدل الستار أول من أمس على منافسات المرحلة الرابعة لدوري القوس والسهم للموسم الجاري، بمشاركة 147 لاعباً ولاعبة، من 13 نادياً، على الملاعب الخارجية لنادي الحمرية الثقافي الرياضي.

وفاز نادي الشارقة الرياضي بذهبية فئة الرجال في القوس المحدب عن طريق اللاعب عيسى سليمان، وأحرزت سنيهال ديواكار من نادي دبي أرجرز ذهبية فئة السيدات.

وتوج فيشنو ناريام بولي من أكاديمية مشرف بذهبية القوس المركب رجال، فيما نالت موهيني باتل من نادي دبي أرجرز ذهبية السيدات، وهيا غانم من نادي أبوظبي للقوس والسهم ذهبية القوس الأولمبي «تحت 16 سنة».

وأحرز أحمد النقبي من نادي الثقة الميدالية الذهبية في عمومي الرجال لفئة القوس المركب، ونال عبد الله المنصوري من نادي خورفكان الثقافي الرياضي الذهبية في منافسات «تحت 16 سنة»، ونال زميله محمد السيد الذهبية لمنافسات «تحت 14 سنة».

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم أن بطولة الدوري تعزز الاستراتيجية المستقبلية التي يتبناها مجلس الإدارة لرفد المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على رفع رايات الدولة في المحافل الخارجية.

وأوضح: هناك تطور واضح في المستوى الفني للاعبين واللاعبات من خلال المراحل المختلفة للدوري، مع تزايد عدد اللاعبين واللاعبات، والتعاون الإيجابي والمتميز من الأندية.

وأشاد الكعبي بالمشاركة المتميزة لأصحاب الهمم في الدوري، وإظهار المستويات الجيدة، حيث ترسخ هذه المشاركة الكثير من المعطيات المرتبطة بالتطور الذي تشهده اللعبة وسط هذه الفئة التي تجد من مجلس الإدارة وجميع القائمين على أمر اللعبة كل الاهتمام والمتابعة والدعم.

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