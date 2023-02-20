ختام سباقات الدوري المحلي للدراجات

المصدر: الشارقة - البيان

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فاز مارك أجنت دراج نادي النصر بسباق الحمرية للدراجات للشباب لمسافة 60 كم الذي أقيم في ختام سباقات الدوري المحلي للشباب وبمشاركة 59 دراجاً من 16 نادياً، بتنظيم اتحاد الدراجات وبتواجد نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية خليفة بن عمير.

ونجح مارك اجنت في الفوز بالسباق عقب تحقيق زمن 1.34:32 ساعة وبمعدل سرعة 38.16 كم في الساعة، وحل في المركز الثاني نيكولاي اسيموفيش من نادي أبوظبي وفي المركز الثالث محمد عبيد العليلي من نادي الحمرية.

وفي سباق الشابات فازت لاعبة نادي أبوظبي ماي شانينغز، بالمركز الأول ثم لاعبة نادي النصر مروة كهور، وفي المركز الثالث ريناد اليافعي، من نادي أبوظبي.

وعقب السباق قام خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة بتكريم الفائزين، وأشاد بالمستوى المتميز للمنافسات.

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