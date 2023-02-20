اتحاد الرجبي يهدي الإنجاز العربي لمنصور بن زايد

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أهدى اتحاد الإمارات للرجبي إنجاز فوز منتخب الرجال بذهبية البطولة العربية الثامنة التي اختتمت مساء أول من أمس في العين، وفوز منتخب السيدات بالفضية، في إنجاز يتحقق لأول مرة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الداعم الأول لرياضة الرجبي في الدولة، لاهتمام سموه بتلك الرياضة، وتقديم كل الدعم من أجل ظهورها بمستوى متميز خلال البطولات التي تشارك فيها.

وقدم الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التهنئة للوطن على هذا الإنجاز الأول تاريخياً بتحقيق منتخباتنا للرجبي رجالاً وسيدات ذهبية وفضية العرب على التوالي، وقال رئيس اتحاد الرجبي: كأس العرب هي كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الداعم الأول لرياضة الرجبي بالدولة.

تطور اللعبة

وقدم قيس عبد الله الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي التهنئة للمنتخبات التي فازت بكؤوس البطولة العربية للرجبي، وعبر عن سعادته بنجاح البطولة فنياً وتنظيمياً، وبالمستوى الفني الذي وصلت إليه البطولة، مما يعكس مدى اهتمام الاتحادات المشاركة في تطوير اللعبة والارتقاء بمنتخباتها، وبمشاركة عدد من الاتحادات للمرة الأولى في تاريخ البطولة مثل منتخب فلسطين للرجال، والذي يتوقع له مستقبل جيد خلال الدورات المقبلة، ومنتخب ليبيا للسيدات والذي ظهر أفراده بمستوى جيد، ووجه رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي الشكر لكل المشاركين، متمنياً أن تظهر البطولة بمستوى أفضل خلال النسخة المقبلة التي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال فبراير من العام المقبل.

قاعدة قوية

واعتبر سعود بالشلات رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الرجبي، أن الإنجاز الذي حققه منتخبا الرجال والسيدات في البطولة العربية، يعتبر محصلة طبيعية للجهود الكبيرة الذي بذلها اتحاد اللعبة، طوال السنوات الماضية، وفي الاهتمام بقطاع المراحل السنية وتكوين قاعدة قوية، وظهرت نتيجة تلك الجهود خلال البطولة العربية، والتي بذل خلالها اللاعبون جهداً كبيراً ومميزاً، مما ساهم في تحقيق تلك الإنجازات، التي تحملنا مزيداً من المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

زيادة الطموحات

من ناحيته أشار يوسف شاكر مساعد مدرب منتخب الإمارات للرجبي، إلى أن تلك البطولة فتحت آفاقاً كبيرة وزادت من طموحات منتخباتنا لمواصلة الظهور المتميز خلال البطولات المقبلة، سواء على الصعيد العربي أو الآسيوي، وهذا الإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى يرجع إلى جهود أعضاء الجهازين الإداري والفني والجهود الكبيرة من اللاعبين واللاعبات الذين أظهروا رغبة قوية في تحقيق إنجاز للوطن يضاف إلى إنجازاتهم السابقة.

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