فوز العين ومنتخب شباب مصر في «دولية الطائرة»

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

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فازت طائرة العين على الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في ثاني أيام بطولة العين الدولية الثانية 2023 للكرة الطائرة، والمقامة في صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين، كما فاز منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة على فريق عمان العماني بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

ويستعد العين والجزيرة من خلال البطولة،للمنافسة في آخر بطولتين محليتين للكرة الطائرة للرجال في الموسم الجاري، وهما بطولة السوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

بينما يستعد المنتخب المصري للشباب، بطل أفريقيا، للمشاركة في بطولة العالم للشباب بالبحرين في يوليو المقبل.

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