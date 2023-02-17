العين إلى المركز الثاني بثلاثية في شباك اتحاد كلباء

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله

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اغتنم العين (3 نقاط) غالية صعدت به للمركز الثاني برصيد (34 نقطة) وبفارق الأهداف عن الشارقة، بعد فوزه الصعب 3-2 على مضيفه اتحاد كلباء، في مباراة مثيرة شهدت تسجيل خمسة أهداف جرت مساء اليوم على ملعب اتحاد كلباء لحساب الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، سجل للعين كل من كايو كانيدو في الدقيقة 21، وسفيان رحيمي في الدقيقة 80، ولابا كودجو في الدقيقة 90+7، وسجل لاتحاد كلباء حبيب الفردان في الدقيقة 47، والكساندرو من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2

طموح

دخل الفريقان لملعب المباراة وكلا منهما يطمح في تحقيق أفضل نتيجة فاتحاد كلباء لم يشأ أن يخسر في أرضه ووسط جمهوره وكان يأمل في متابعة نتائجه الجيدة، فيما كان العين يسعى لحصد النقاط الثلاث والبقاء ضمن فرق المقدمة لتعزيز حظوظه في الدفاع عن لقبه، وبعد 20 دقيقة كان فيها اللعب سجالا بين الطرفين سعدت جماهير العين بأول أهداف فريقها بعدما هيأ التوغولى لابا كودجو تمريرة من ذهب لكايو كانيدو، الذي لم يجد صعوبة في ايداعها الشباك، وبعدها بدقيقتين فقط كاد البرازيلي لياندرو أن يعادل النتيجة لولا تألق الحارس خالد عيسى الذي تصدي لتسديدته القوية.

محاولات

بعد هدف العين تعددت محاولات اتحاد كلباء لمعادلة النتيجة وتهيأت له فرص عدة أمام المرمى العيناوي غير أن الترجمة لم تكن على النحو المطلوب، فيما تراجع العين إلى حد ما واعتمد على الهجمات المرتدة والتي لم تسفر عن خطورة تذكر لتبقي الأمور على ما هي عليه حتى نهاية الشوط الأول بتقدم العين بهدف دون رد.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني مثالية لفريق اتحاد كلباء الذي اندفع للهجوم وضاعت له فرصة خطيرة في الدقيقة الأولى قبل أن يسجل حبيب الفردان هدف التعادل بضربة رأسية رائعة مستفيدا من ركلة زاوية، وبعدها تبادل الفريقان المحاولات الهجومية والفرص الضائعة والتي كانت أخطرها في الدقيقة 70 بتسديدة مباغتة من وسط الملعب للبرازيلي لياندرو الذي لمح خالد عيسى متقدما عن مرماه غير أن هذا الأخير طار للكرة في اللحظة الأخيرة وأبعدها لركلة زاوية لم يستفد منها كلباء.

اثارة

بحلول الدقيقة 80 أصبحت النتيجة 2-1 لصالح العين عندما سدد سفيان رحيمي كرة من على وضع طائر لتصطدم بأسفل العارضة وتلج الشباك كهدف عيناوي رائع، وبلغت الإثارة ذروتها عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح اتحاد كلباء بعد العودة لتقنية الفيديو، تصدى لها السكاندور مسجلا هدف التعادل لكلباء، لكن التوغولى لابا كودجو أعاد العين للمقدمة بتسجيله الهدف الثالث.

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