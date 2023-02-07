قبل مواجهتهما في مونديال الأندية.. أنشيلوتي: الأهلي يمتلك تاريخاً عظيماً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن مواجهة الأهلي المصري، غداً الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن النادي الأحمر يمتلك تاريخاً عظيماً ولديه خبرة جيدة في هذه البطولة، ويملك الرغبة أيضاً في حصد اللقب.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "كأس العالم للأندية يُعتبر حدثًا هامًا، لابد من القيام بدورنا بشكل جيد، نحن متحمسون للغاية، لدينا عدد كبير من المشجعين نريد أن نجعلهم سعداء ولدينا الفرصة لإنهاء ما بدأناه العام الماضي بشكل جيد، وربما يكون كأس العالم للأندية دفعة لما هو قادم".

وأضاف: "الأهلي يمتلك تاريخاً عظيماً، فاز بالعديد من الألقاب، ولدية خبرة جيدة في مثل هذه البطولات، ومجموعة لاعبين تتمتع بالسرعة، لديهم نفس رغبتنا وهي رفع الكأس".

وعن حالة المصابين في ريال مدريد، قال أنشيلوتي: "تيبو كورتوا، وميليتاو وكريم بنزيما، مدرجون في قائمة المصابين، وبقوا في مدريد لمواصلة علاجهم، وإذا كانوا بصحة جيدة سينضمون إلينا يوم السبت المقبل".

وعن تنظيم البطولة في المغرب، قال الإيطالي المخضرم: "البطولة منظمة بشكل جيد، المرافق جيدة والعشب جيد والطقس كذلك، سنبقى هنا لمدة أسبوع ونأمل أن نتمكن من العودة حاملين اللقب".

وبسؤاله عن الدوري الإسباني، قال أنشيلوتي: "نعلم أن المطالب كثيرة، لسنا الفريق الوحيد الذي يعاني من الإصابات، جدول المباريات سيء ومزدحم، لكننا نأمل في أن نحظى بموسم جيد".

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