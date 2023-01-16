تسديدة قويّة تدخل حكماً في الدوري الإنجليزي إلى المستشفى.. فيديو

المصدر: البيان

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تلقى الحكم الإنجليزي سام بيركس تسديدة قوية في الرأس خلال إدارته مباراة في الدوري الانجليزي الدرجة الثالثة، لينقل على اثرها إلى المستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر بوركيس وهو يتلقى تسديدة في رأسه في الدقيقة 11 من المباراة، التي جمعت ألو أمس السبت، بين ناديي سويندون تاون وغريمسبي تاون.

وتلقى الحكم العلاج على أرض الملعب قبل أن يتم نقله في الدقيقة 17 إلى المستشفى، قبل استئناف المباراة، بحسب "سبوتنيك".

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، فقد ترك سام بيركيس في حالة ذهول ودوار في الغرفة الطبية بعد الحادث، لكنه كان جالسا ويتحدث.

تسديدة تدخل حكماً في الدوري الإنجليزي إلى المستشفى.. فيديوhttps://t.co/mTBYYghHB9 pic.twitter.com/c6uitFRX2D — البيان الرياضي (@AlBayanSports) January 15, 2023

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