النواخذة يتنفس الصعداء على حساب النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي - تصوير - ابراهيم صادق

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تلقى النصر خسارة موجعة في عقر داره من دبا الفجيرة أحد أبرز منافسيه على الهبوط بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل مكتوم، لتستمر معاناته ويتجمد في المركز 12 بـ 6 نقاط.

في المقابل تنفس "النواخذة" الصعداء بتحقيق أول فوز في الموسم بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط وارتقى للمركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن الظفرة.

لعب الفريقان بطريقة هجومية منذ البداية وهدد كل منهما مرمى الآخر بهجمات خطرة أبرزها جاءت من أقدام الغامبي ديمبو داربوي مهاجم النصر لكن حميد عبدالله حارس مرمى دبا الفجيرة تصدى لها بنجاح، قبل أن يرتكب عمران الجساسي مدافع العميد خطأ قاتلاً عندما أهدى كرة لإبراهيم اليعقوبي سددها مباشرة في مرمى أحمد شمبيه ليفتتح التسجيل لدبا الفجيرة في الدقيقة 16، وكان أوليفيرا قريباً من إضافة الهدف الثاني عندما سدد قريباً من المرمى في الدقيقة 22، ورد النصر ببعض المحاولات الهجومية لكنه افتقد اللمسة الأخيرة بسبب ضعف أداء مهاجميه، لينتهي الشوط الأول لمصلحة "لنواخذة بهدف دون رد.

في الشوط الثاني، واصل النصر ضغطه على دفاع دبا الفجيرة مستعيناً بالثنائي البديل ريان مينديز وراشد عمر، وأوجد عدة فرص سانحة للتسجيل لكن تألق حارس المرمى حميد عبدالله من جهة وغياب المهاجم القناص من جهة أخرى حال دون ترجمتها إلى أهداف.

ومع مرور الوقت تقدم العميد بكامل عناصره إلى الهجوم وزاد ضغطه على دفاع "النواخذة" بحثاً عن معادلة النتيجة إلا أنه فشل في تحقيق ذلك ليتكبد خسارة موجعة على أرضه.

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