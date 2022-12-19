أرقام أسطورية لمبابي بعد الهاتريك أمام الأرجنتين

المصدر: البيان

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بعد تألقه الكبير في نهائي مونديال قطر 2022 وتسجيله لثلاثة أهداف في المباراة النهائية أمام الأرجنتين، دخل كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي التاريخ بتسجيله أرقاماً أسطورية.

حيث بات اللاعب الفرنسي ثاني لاعب في التاريخ يسجل ثلاثية هاتريك في المباراة النهائية بعد الإنجليزي جيف هيرست، حيث سجل هاتريك في نهائي إنجلترا وألمانيا عام 1966، البطولة الوحيدة للإنجليز في التاريخ.

كما توج مبابي بهداف المباريات النهائية عبر التاريخ بتسجيله 4 أهداف (هدف في شباك كرواتيا بنهائي 2018، وثلاثية في شباك الأرجنتين 2022).

مبابي أصبح أصغر لاعب في التاريخ يتخطى 10 أهداف في المونديال بـ23 عاما و363 يوما، وكذلك بات أول لاعب يسجل هدفين في نهائي المونديال، منذ عام 2002 عندما أحرز رونالدو هدفين في شباك ألمانيا في آخر بطولة توج بها السامبا البرازيلي.

وصل مبابي إلى 12 هدفا في بطولتين لكأس العالم معادلاً رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، وحل خامسا في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المونديال.

ويتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه قائمة هدافي المونديال التاريخيين بـ16 هدفا، يليه البرازيلي رونالدو بـ15 هدفا، ثم جيرد مولر بـ14 هدفا، ورابعا يتساوى ليونيل ميسي مع الفرنسي جاست فونتين بـ13 هدفا، ثم خامسا مبابي وبيليه بـ12 هدفا.

ونجح مبابي في التتويج بجائزة هداف مونديال 2022 برصيد 8 أهداف.

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