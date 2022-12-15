«خليجي 25».. افتتاح ملعب الميناء 26 ديسمبر

المصدر: دبي - علي شدهان

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يشهد يوم 26 ديسمبر الجاري، افتتاح ملعب الميناء الدولي، الذي يعد "الاستاد" الثاني بعد ملعب البصرة الدولي، محتضن مباريات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الـ 25، والمقرر لها في مدينة البصرة جنوب العراق خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وتقام على ملعب الميناء الدولي، والذي يتسع لأكثر من 30 ألف متفرج، مباريات المجموعة الثانية في "خليجي 25"، والتي تضم منتخبات الإمارات والبحرين والكويت وقطر، فيما تقام على ملعب البصرة الدولي، مباريات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات، العراق "البلد المنظم"، والسعودية وعُمان واليمن.

برنامج حافل

وأعدت وزارة الشباب والرياضة العراقية، برنامجاً حافلاً يوم افتتاح ملعب الميناء الدولي، يشتمل على إقامة مباراة بين فريقي الميناء العراقي والكويت الكويتي، وتكريم أبرز نجوم ورواد الميناء، والذي يعد من بين أعرق الأندية في العراق عموماً، إضافة إلى إعداد "أوبريت" غنائي بعنوان "سفانة الجنوب" يقدمه الفنان العراقي المعروف محمود أبو العباس، يتطرق فيه إلى جانب من تاريخ مدينة البصرة العريقة، وإظهار أبرز معالمها الأثرية والسياحية والاقتصادية، والكشف عن جانب من القيم الأصيلة لأهل البصرة، خصوصاً والعراق عموماً.

جولة درجال

وحرص عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، على القيام بجولة تفقدية لمختلف أرجاء ملعب الميناء الدولي، للوقوف على مستوى العمل، والحث على الإسراع لإنجاز بعض التفاصيل، خصوصاً ما يتعلق بالمنطقة الخارجية المحيطة بالملعب، تمهيداً لإكمال الأعمال كافة قبل الوصول إلى يوم الافتتاح الرسمي للملعب 26 ديسمبر الجاري.

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