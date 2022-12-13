ختام ناجح لمهرجان الشارقة لقفز الحواجز في كلباء

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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أحرز الفارس سالم أحمد السويدي على صهوة جواده «دايموند وي» من نادي الشارقة للفروسية، قصب السبق في أرفع أشواط قفز الحواجز ضمن مهرجان الشارقة الأول للفروسية على شاطئ منتزه كورنيش كلباء الذي شهد للمرة الأولى فعاليات لقفز الحواجز تقام على شاطئ البحر بالدولة، وجرت في أجواء مثالية في ختام ناجح للمهرجان.

وشكلت المنافسات الأسبوع الـ7 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية وبرعاية لونجين راعي الدوري، واشتملت على 8 منافسات تنافس فيها الفرسان الحاصلون على أعلى النقاط في النسخة الـحادية عشرة لدوري القفز، وجاءت مشمولة بنظرة خاصة لاستكمال الفرسان استعدادهم وجهوزية خيولهم لخوض منافسات البطولات الدولية التي تشهدها الإمارات خلال الموسم.

وحظيت المنافسات بحضور كبير من المسؤولين، تقدمهم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في كلباء، وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية، وسامي الدهامي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين.

وتصدر الفارس سالم أحمد السويدي بجواده «دايموند وي» من نادي الشارقة للفروسية منافسة جولة الفوز مفتوحة المشاركة، وحاز النصيب الأكبر من جائزتها البالغة 60 ألف درهم من إجمالي جوائز المنافسات البالغ 200 ألف درهم، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم وتنافس فيها 33 فارساً وفارسة، وتختلف عن جولة التمايز التي يصعد إليها أصحاب الأداء دون خطأ في الجولة الرئيسة، ويتم اختيار 8 فرسان هم أصحاب أفضل النتائج في الانتقال إلى جولة الفوز، والتي أكملها دون خطأ فارسان من نادي الشارقة للفروسية، الأول سالم أحمد السويدي الذي أكمل جولة الفوز في زمن بلغ 40.12 ثانية، والمركز الثاني أحرزته زميلته الفارسة كارينا هوفلاند مع الجواد «إفريست» بزمن بلغ 42.50 ثانية، والمركز الثالث لفرسان الشارقة وتوّج به شادي غريب مع الجواد «كابرنت دو مارش» وأنهى جولة الفوز في زمن بلغ 39.12 ثانية وبرصيد 4 نقاط جزاء.

شوط ترفيهي

وأضيف لمنافسات المهرجان شوط ترفيهي يقام للمرة الأولى بالإمارات منذ أكثر من 20 عاماً، وتقوم فكرته على تقسيم الميدان إلى قسمين وبتصميم مسارين متطابقين على 120 سم، ودخول فارسين معاً وصاحب الجولة النظيفة من دون خطأ في الزمن الأسرع يصعد للدوري التالي، وتنافس اثنان من الفرسان المتأهلين في كل جولة بمغادرة المهزوم وتنافس فيها 32 فارساً وفارسة ونتج عنها فوز الفارس علي الكميتي على الفرس «شوجر بيبي» من نادي عجمان للفروسية بجائزة المركز الأول، والفارس عبد الله حمد الكربي بجائزة المركز الثاني مع الجواد «أير أوكرين» من نادي الشارقة للفروسية، ونالت جائزة المركز الثالث الفارسة آمنة محمد أهلي مع الجواد «جيمس» في دي بي من نادي «فروسية» للفروسية.

وبمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 140 سم أقيمت آخر أشواط اليوم الثاني وتنافس خلالها 30 فارساً وأبرز نتائجها إكمال 5 فرسان للجولة دون خطأ، وأولهم محمد شافي الرميثي مع الفرس «كارمبا» من نادي أبوظبي للفروسية والزمن 61.94 ثانية، ثم علي خلفان الجهوري مع «فور إيفر إتش» من إسطبلات الوثبة والزمن 64.51 ثانية، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد أحمد العويس مع «كونسيتا» من إسطبلات الصافنات والزمن 67.91 ثانية.

الجولة الواحدة

وفي منافسة الجولة الواحدة على حواجز 130 سم تنافس 38 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 16 فارساً والمراكز من الأول وحتى السابع كانت من نصيب فرسان نادي الشارقة للفروسية باستثناء المركز الثاني وناله الفارس هزاع حمد الظاهري مع الجواد «إيلوي» من نادي أبوظبي للفروسية مسجلاً 56.05 ثانية، وتقدم الفرسان على منصة التتويج الفارس فهد الهرمودي مع «كاسكول» وأنهى الجولة في زمن بلغ 55.96 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثالث الفارس سالم أحمد السويدي مع «ستافايل» والزمن 56.39 ثانية.

أما أولى المنافسات مفتوحة المشاركة بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 100 سم فقد شارك بها 50 فارساً وأكمل المرحلتين دون خطأ 11 فارساً وفارسة، وبأفضلية الزمن فاز فارسان من نادي الشارقة للفروسية وهما الفارس صالح مفرج الكربي بجائزة المركز الأول مع «سوبر تروبر»، ومبخوت عويضة الكربي مع «غيرسينا» بجائزة المركز الثاني، والثالث حمزة المحاميد مع «جاسمين» من نادي «فروسية» للفروسية.

وفي المنافسة المفتوحة الثانية من مرحلتين خاصة على حواجز 110 سم تنافس 32 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين بنجاح 9 فرسان، وتمسك فرسان نادي الشارقة بالمركزين الأولين، الأول ناله الفارس أحمد الشريف مع «بايس هوتيير»، والثاني كسبه الفارس علي أحمد عرفات مع «فينيش»، لينال جائزة المركز الثالث الفارس سعيد أحمد الشميلي مع «دومينغو» من الوحدات المساندة.

الشوط الثالث

وأقيم الشوط الثالث مفتوح المشاركة من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها 120 سم، وتنافس خلالها 47 فارساً وفارسة، وعبرها دون خطأ 10 فرسان، وانتزع الصدارة الفارس أحمد عبد الكريم أحمد والجواد «فيفاريو جيه ال زد» من نادي «فروسية» للفروسية، ولم يبتعد فرسان نادي الشارقة عن منصة التتويج، حيث توّج بجائزة المركز الثاني الفارس ليث غريب مع الفرس «أليت دو بونتس»، والفارس سلطان النعيمي مع «إتش كيه الشبابي» بجائزة المركز الثالث.

وفي أولى منافسات يوم الختام بمواصفات المرحلتين مفتوحة المشاركة على حواجز 130 سم، تنافس فيها 36 فارساً وفارسة وأكمل المرحلتين دون خطأ 8 فرسان، أولهم الفارس أسامة الزبيبي مع «فلاش غوردون 30» من منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 18.52 ثانية، ليبدأ فرسان نادي الشارقة باكتساح المراكز من الثاني وحتى الخامس، وكان المركز الثاني من نصيب سالم أحمد السويدي مع «ستافايل» والزمن 19.35 ثانية، والثالث هادي نظام مع الفرس «فيرست ليدي» وزمن المرحلة الثانية 21.33 ثانية.

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