مليحة ينظم «المهرجان القرائي» للرياضيين

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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كشف نادي مليحة عن تنظيم «المهرجان القرائي» بالنادي تحت شعار «أنا رياضي أنا أقرأ» خلال شهر مارس المقبل، ويستهدف الأندية الرياضية والتخصصية بالمنطقة الوسطى للشارقة، وهي أندية المدام، البطائح، الذيد، مليحة، الشارقة للصقارين والشارقة للهجن، بمشاركة 1500 رياضي من مختلف المراحل العمرية. ويقام المهرجان القرائي بالشراكة الاستراتيجية مع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة ونادي تراث الإمارات ومنشورات القاسمي ومجموعة خانصاحب وعدد من الجهات المتخصصة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي بمقر النادي بحضور محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية، وبدر عبدالكريم الأميري من نادي تراث الإمارات، وفاطمة المنصوري مدير مركز زايد للدراسات والبحوث بنادي تراث الإمارات، وممثلي أندية المنطقة الوسطى والمعنيين.

وأشار محمد سلطان الخاصوني إلى أن المهرجان القرائي يبدأ في الأول من مارس المقبل، ولمدة 4 أيام، ويهدف لترسيخ ثقافة القراءة لدى لاعبي الأندية الرياضية والتخصصية الست في المنطقة الوسطى في إطار حرص النادي على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم الرياضيين في المجال القرائي والمعرفي.

ويشمل المهرجان معرضاً للكتاب ومقاهي ثقافية رياضية قرائية وجلسات ومسابقة في القراءة رصدت لها جوائز قيمة بجانب تنظيم المسابقة الثقافية لكافة أندية إمارة الشارقة، والتي يحرص نادي مليحة على تنظيمها سنوياً بعنوان فرسان الثقافة.

1500

ولفت الخاصوني إلى أن المهرجان سيقام في مقر نادي مليحة، ويستهدف 1500 رياضي من كافة الأندية، بجانب التعاون مع عدد من الشركاء لإنجاح المهرجان الذي يتلاقى مع توجهات الدولة في دعم القراءة، وفي شهر مارس الذي يعد شهر القراءة السنوي في الإمارات، منوهاً بأنه بعد نجاح المهرجان من المحتمل إقامته سنوياً في أحد أندية المنطقة الوسطى.

دعم

وأكد الدكتور عيسى صالح الحمادي أن المركز يسعده المشاركة في الحدث الثقافي الرياضي ودعمه بصياغة المسابقة وإعدادها مع وضع معايير التحكيم وتحكيمها، فضلاً عن توفير هدايا عدة من الإصدارات المختلفة للمركز، والمشاركة بركن في المعرض، وتنظيم ورشة في القراءة الإبداعية للرياضيين.

وأكد بدر عبدالكريم الأميري، من نادي تراث الإمارات، أهمية المهرجان القرائي لنادي مليحة في صقل مهارات القراءة لدى اللاعبين، مشيراً إلى أن نادي تراث الإمارات سيشارك في المعرض بمختلف إصداراته، علاوة على تنظيم مقهى ثقافي. وأبدى إعجابه بهذا التعاون البنّاء مع نادي مليحة لخدمة مشروعها القرائي، الذي يستهدف لاعبي المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.

تحضير

وأشادت فاطمة المنصوري، مدير مركز زايد للدراسات والبحوث بنادي تراث الإمارات، بفكرة المهرجان وأهميته في إطار التحضير المبكر لتنمية جوانبه وما يسعى إليه لخدمة اللاعبين، وأكدت أن مركز زايد سينظم ورشة تراثية عن دور الكتاتيب، ومقهى ثقافياً، وسيقدم أوجه الدعم لتحفيز المجتمع الرياضي على القراءة، التي تعد إحدى الغايات التي يسعى إليها نادي تراث الإمارات.

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