فعالية رياضية لـ«قانونية دبي»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، فعالية رياضية بممشى السيف، وذلك بمشاركة الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام للدائرة، وعدد من موظفيها.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص الدائرة على تعزيز روح الإيجابية، والمشاركة في المبادرات والفعاليات كافة التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة داخل العمل وخارجه، وتوفير بيئة عمل صحية ومحفزة، تسهم في تحقيق السعادة بين موظفيها، وتنعكس في رفع مستوى إنتاجهم الوظيفي.

وأكد الدكتور بالهول أن هذه المبادرة تلتقي مع أهداف الدائرة في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظف عبر تنفيذ البرامج التي ترتقي بجودة حياته الصحية، وتوفير مقومات السعادة والإيجابية، إيمانًا منها بأن القوة الحقيقية للدائرة تكمن في رأس مالها البشري، فضلاً عن أن هذه المبادرات تعزز قيم الانتماء والولاء الوظيفي عبر شعور الموظف بحرص الدائرة على تعزيز السعادة في بيئته الوظيفية.

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