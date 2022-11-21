«جاكو» تعتذر للعراق عن «القمصان الممزقة»

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدمت شركة «جاكو» الألمانية الشهيرة في صناعة الملابس الرياضية، اعتذارها الرسمي إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، على خلفية تمزق قمصانها التي ارتداها «أسود الرافدين» خلال المباراة الدولية الودية في إسبانيا أمام منتخب الإكوادور 12 نوفمبر الجاري.

وتلقى الاتحاد العراقي، رسالةَ اعتذار من دانيال دور مدير المبيعات الدولية للشركة في ألمانيا، وتوبيال روشل مدير التسويق التنفيذي للشركة، عن حالات تمزق القمصان، إثر حالات التحام عادية تحدث في المباريات.

فتح تحقيق

وكشفت الشركة في رسالة الاعتذار، النقاب عن أنها فتحت تحقيقات في الأمر لكشف ما حدث بالتحديد، وحتمية توفر معايير الجودة المثلى في جميع الأوقات، في ظل اتساع رقعة نشاط الشركة عالمياً، وتجهيز أكثر من 50 نادياً ومنتخباً بالتجهيزات المطلوبة، مشيرة إلى أن تحقيقاتها في القضية، أظهرت للمختصين في الشركة، أن هناك خطأً في اختيار المواد الداخلة في صناعة الملابس، ما دفع الشركة إلى سحب التجهيزات من التداول لدى مجموعة من فرق الأندية والمنتخبات.

وأكدت شركة «جاكو» أنها ستعمل على ضمان عدم تكرار ما حصل مستقبلاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز