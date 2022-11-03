لماذا فشل مشروع "ريال مدريد لاند"؟

المصدر: البيان

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يخضع ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بنادي ريال مدريد لعملية تجديد عميقة سترى النور خلال العام 2023. على الرغم من أن الفكرة الأولية لفلورنتينو بيريز لم تكن كذلك، ولكن بناء ملعب جديد داخل مدينة ملاه هو طموح بيريز حسب ما نشرته صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، نقلاً عن كتاب “ميسي ضد رونالدو” لجوناثان كليج وجوشوا روبنسون.

ويوضح هذا الكتاب أن فكرة رئيس ريال مدريد أعلن عنها في حملة 2017/18، وأن هذه الخطة تسلط الضوء على بناء ملعب جديد في وسط مدينة ترفيهية تسمى” RealMadridLand” وفقًا للكتاب.

وتحدث فلورنتينو بيريز مع مجموعة من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة ديزني بقيادة الرئيس التنفيذي مايكل إيسنر عن المشروع، حتى إن الكتاب يقتبس من فلورنتينو بيريز قوله: “في عالمنا، نحن بحجم ديزني. يجب على ريال مدريد القيام بأشياء من هذا القبيل لأننا النادي الأول، والطريقة الوحيدة للاستمرار هناك هي أن نكون دائمًا أول مبتكر عظيم“، وفق موقع "إسبانيا بالعربي".

وأدرك الرئيس بيريز الريال بحاجة إلى إيجاد مصادر دخل أخرى للتنافس اقتصاديًا مع أندية مثل باريس سان جيرمانالفرنسي ومانشستر سيتي الانجليزي.

وتضمنت خطط رئيس ريال مدريد بناء ملعب جديد، ولكن أيضًا مع وضع تماثيل لبعض أهداف النادي التاريخية، مثل تسديدة زين الدين زيدان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002″، ضد بايرن ليفركوزن الألماني تقول الصحيفة.

وكان من المقرر بناء مشروع هذه الحديقة الترفيهية، والملعب الجديد ومجمع كبير من ملاعب التدريب في فالديبيباس مقر تدريبات ريال مدريد، لكنه انتهى من دون تنفيذه، لأن فلورنتينو بيريز اكتشف أنه “يحتاج إلى 75٪ إضافية من 1400 مليون يورو” التي أعلن عنها في البداية كتكلفة للمشروع.

وتوضح صحيفة “ديلي ستار”، الأمر الذي يسلط الضوء أيضًا على أن “هناك أيضًا مخاوف بشأن كيفية إنشاء معسكر تدريب في وسط مدينة ملاه، الأمر الذي سيسمح للفرق المتنافسة بإلقاء نظرة على تدريبات الفريق وبالتالي الاطلاع على الخطط والتكتيكات التى يتدرب عليها اللاعبون.

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