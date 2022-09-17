لن أتوقف عن الرقص.. أول تعليق من فينيسيوس بعد تعرضه للعنصرية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للرد على العنصرية التي تعرض لها مؤخراً.

يتصرف مثل القرد.. عبارات عنصرية ضد فينيسيوس بسبب الرقص

وكان بيدرو برافو رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا، وجه عبارات عنصرية لفينيسيوس بسبب احتفاله بالرقص، أثناء ظهوره في برنامج التشيرينغيتو، حيث قال: "إذا كنت تريد أن ترقص السامبا، فتذهب إلى قاعات سامبودرومو، وهنا ما عليك فعله هو احترام زملائك والتوقف عن التصرف مثل القرد".

وتعرض رئيس رابطة المحترفين لانتقادات شديدة عقب تصريحه، الأمر الذي دفعه لتقديم اعتذاره لفينيسيوس، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أريد أن أوضح أن عبارة عزف القرد التي أساء استخدامها لوصف رقصة احتفال هدف فينيسيوس قلتها بشكل مجازي، وبما أن نيتي لم تكن أسيء إلى أي شخص، فإنني أود أن اعتذر عن ذلك".

وقال فينيسيوس في الفيديو: "طالما كان لون الجلد أهم من إشراق العيون، فستكون هناك حرب، لدي هذه العبارة موشومة على جسدي، لدي هذا الفكر بشكل دائم في رأسي، هذا هو الموقف والفلسفة اللذين أحاول تطبيقهما في حياتي".

وأضاف: "يقولون إن السعادة تزعج، سعادة البرازيلي الأسود المنتصر في أوروبا تزعج أكثر من ذلك بكثير، لكن رغبتي في الفوز وابتسامتي والتألق، هم الأهداف أمام عيني، لا يمكنك حتى التخيل، لقد كنت ضحية كره الأجانب والعنصرية، لكن لم يبدأ أي من ذلك بالأمس، حيث بدأوا منذ أسابيع في تجريم رقصاتي، الرقصات التي ليست لي، رقصات تنتمي إلى رونالدينيو، ونيمار، وباكيتا، وغريزمان، وجواو فيليكس، وماتيوس كونها تشير إلى فنانين برازيليين من الفانك والسامبا، ومغني الريغيتون، وأمريكيين سود".

وأكمل: "إنها رقصات للاحتفال بالتنوع الثقافي في العالم، اقبله واحترمه، ولن أتوقف، لقد جئت من بلد حيث الفقر منتشر للغاية، حيث لا يستطيع الناس الوصول إلى التعليم، وفي كثير من الحالات، لا يوجد طعام على الطاولة، أنا لا آتي علانية عادة لدحض الانتقادات، يهاجمونني وأنا لا أتحدث، إنهم يمتدحونني ولا أتحدث أيضاً، أنا أعمل، أعمل كثيراً".

وتابع: "داخل وخارج الميدان، لقد قمت بتطوير تطبيق للمساعدة في تعليم الأطفال في المدارس الحكومية دون مساعدة مالية من أي شخص، أقوم بإنشاء مدرسة بإسمي، سأفعل الكثير من أجل التعليم، أريد أن تكون الأجيال القادمة مستعدة مثلي لمحاربة العنصرية، أحاول دائماً أن أكون محترفاً ومواطناً مثالياً، لكن هذا لا يُبحث عنه، فهو لا يتداول بكثافة على الإنترنت، ولا يحفز الجبناء على التحدث بقوة عن أشخاص لا يعرفونهم حتى".

وأتم: "ينتهي النص دائماً باعتذار أو لقد أسيء فهمي، لكني أكررها لك يا عنصري لن أتوقف عن الرقص سواء في ساو باولو أو في البرنابيو أو في أي مكان، بحُب وابتسامات شخص سعيد جداً، فينيسيوس جونيور".

كوكي يحذر فينيسيوس من الرقص في ديربي مدريد

وجاء رد فينيسيوس قبل ساعات من موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني المقرر لها غداً الأحد، بعدما هدده كوكي قائد الأتلتيكو بعدم الرقص حال أحرز هدف في الديربي، وإلا ستحدث مشكلة كبيرة.

يذكر أن فينيسيوس اعتاد على الرقص بطريقة السامبا أثناء احتفاله بالأهداف في شباك الخصوم، خلال مبارياته الأخيرة مع ريال مدريد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز