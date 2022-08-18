كافاني يقترب من الدوري الإسباني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني، من الانتقال إلى الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.

ويسعى كافاني للاستقرار على فريقه الجديد قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، بعدما رحل عن مانشستر يونايتد مجانًا عقب انتهاء عقده مع الشياطين الحُمر بنهاية الموسم الماضي.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن فالنسيا دخل في مفاوضات مع كافاني عن طريق بعض المسؤولين بالنادي وكذلك مدرب الفريق جنارو غاتوزو، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف الخفافيش خلال الفترة الحالية.

وأكدت الصحيفة أن صفقة انتقال كافاني إلى فالنسيا تتوقف فقط على رحيل مواطنه ماكسي غوميز مهاجم الفريق الإسباني، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما بات قريباً من الانتقال إلى نادي فنربخشة التركي.

وشددت الصحيفة على أن كافاني يرغب بالفعل في اللعب لفالنسيا لتجهيز نفسه جيداً قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، التي من المقرر أن يشارك فيها مع منتخب بلاده.

ويعتبر عرض فالنسيا ليس الوحيد الذي يمتلك كافاني في إسبانيا، إذ يمتلك المهاجم المخضرم عرضاً آخر من نادي فياريال.

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