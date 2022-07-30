3 تجارب إماراتية للوصل في هولندا

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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يخوض الوصل 3 مباريات تجريبية مع فرق إماراتية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً في هولندا والذي يمتد لغاية العاشر من شهر أغسطس الجاري والذي يأتي بمحطة إعداد الفهود الثانية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتم الإعلان عن تجاربه الثلاث «الأولية» أمس حيث يخوض أولى تجاربه الودية مع فريق التعاون الإماراتي في الخامس من شهر أغسطس القادم، والمباراة الثانية تجمعه مع فريق الجزيرة في الثامن من نفس الشهر، والمباراة الثالثة مع فريق خورفكان ولم يتم تحديد موعدها، وجميع هذه الفرق المحلية تقيم معسكرها الخارجي في هولندا.

المحترف الخامس

ومازال مدرب الفهود الأرجنتيني وشركة الوصل لكرة القدم يبحثان عن اللاعب الأجنبي المحترف الخامس لإكمال منظومة اللاعبين الأجانب المحترفين، وسبق أن أكمل التعاقد مع اللاعبين الأجانب بفئة المقيمين بالتعاقد مع المدافع الغاني سانا جوميز القادم من نادي بورتيمولينسي البرتغالي لمدة 3 سنوات وزميله لاعب الوسط البرازيلي جوا غابريل «19 عاماً» صانع ألعاب ساوكابناتو البرازيلي في صفقة انتقال حر لمدة 5 سنوات.

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