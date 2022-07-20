ختام ناجح لبطولة الطوية للشطرنج الخاطف في العين

المصدر: العين - البيان

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اختتمت بنجاح بطولة الطوية الدولية للشطرنج الخاطف التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة كبيرة من 60 لاعباً ولاعبة من 10 دول هي الصين والهند والفلبين ومصر والسودان وفلسطين وسوريا وإريتريا والإمارات وعدد من اللاعبين منتسبي الاتحاد الدولي للشطرنج.

حضر منافسات البطولة وتوج الفائزين، تريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج والدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وسعيد حسن شهداد البلوشي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وأشاد تريم مطر بالمنافسات القوية التي شهدتها البطولة، مثمناً توجيهات ومبادرات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وجهود مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية والفنية لنشر رياضة الشطرنج بين مختلف فئات مجتمع مدينة العين.

وتوج الدولي الفلبيني رستم تولينتينو بلقب البطولة برصيد 9 نقاط، وجاء في المركز الثاني مواطنه الدولي نيلمان لاجوتين برصيد 8 نقاط، بينما حل الدولي المصري وائل مجاهد في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وتوج علي حمدان الشريفي بجائزة أفضل لاعب إماراتي، وحصدت أمل فاضل الشامسي جائزة أفضل لاعبة إماراتية، وفاز الإماراتي سالم محسن الهاشمي بجائزة أفضل لاعب عيناوي، وحصدت الإماراتية زينب درويش المعمري جائزة أفضل لاعبة عيناوية. وفازت اليازية حميد الخروصي بجائزة أفضل سيدة عيناوية، تولى رئاسة حكام البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي وعاونه الحكم الدولي المصري أحمد عادل والحكم أحمد الهاملي.

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