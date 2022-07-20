البطائح يدشن فعاليات نشاطه الصيفي

المصدر: البطائح - محمد فضل

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شهدت قاعة نادي البطائح افتتاح فعاليات النشاط الصيفي بالنادي لهذا العام تحت عنوان صيف الشارقة عطلتنا غير، وتقدم الحضور حمد سالم بن حمودة الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، إلى جانب حران مبارك الجزيعي أمين السر العام بالنادي، وعبد الله سلطان بن سلومة الكتبي، رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية، وعدد كبير من أولياء الأمور والتلاميذ والتلميذات.

بدوره أكد حمد سالم الكتبي على أهمية النشاط الصيفي للطلاب، لافتاً إلى أن البرامج الصيفية تعد خطوة إلى الأمام، وتساهم في تنمية وتطوير مهارات الطلاب والأبناء إلى جانب استثمار أوقاتهم وعطلتهم الصيفية في كل ما هو مفيد، مضيفاً: «نرجو أن تكون مثل هذه الملتقيات بذرة طيبة لنشر وترسيخ الثقافة والفنون لدى أبنائنا واستعدادهم الجيد للعام الدراسي الجديد».

وتبعه في الحديث عبد الله سلطان بن سلومة، رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية، مرحباً بالجميع في نادي البطائح، ومتمنياً لهم قضاء وقت مفيد عبر الفعاليات المختلفة التي جهزها النادي للطلاب والطالبات.

وتم عرض فيلم عطلتنا غير، والذي تفاعل معه الحضور كثيراً، وبعد ذلك تبودلت الكلمات من قبل الجهات الراعية والمشاركة في البرنامج لهذا العام، ثم تقديم فقرات ترفيهية للحفل، إلى جانب فقرات الشخصيات الكرتونية ومسابقات ثقافية وغيرها من الفقرات.

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