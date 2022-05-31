الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحتفي بعودة عمر عبدالرحمن لمنتخبنا الوطني

المصدر: وام

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احتفى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعودة اللاعب عمر عبدالرحمن إلى قائمة منتخبنا الوطني الأول بعد فترة من الغياب.

وكان الأرجنتيني رودلفوا أروابارينا المدير الفني لمنتخبنا الوطني قد أشرك اللاعب ضمن قائمة الفريق خلال مباراته أمام غامبيا الودية التي أقيمت على استاد الوصل بزعبيل في دبي، ضمن الاستعدادات لمواجهة منتخب استراليا في مباراة الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم في قطر 2022، حيث تقام مباراة الملحق يوم 7 يونيو المقبل على استاد أحمد بن علي في الدوحة.

وعاد عمر عبدالرحمن إلى قائمة منتخبنا الوطني بعد آخر مشاركة له مع المنتخب قبل 4 سنوات حيث تسببت الإصابات في غيابه عن التشكيلة الأساسية خلال الفترة الماضية.

وكان منتخبنا الوطني قد تعادل بنتيجة 1/1 أمام منتخب غامبيا، حيث سجل علي مبخوت هدف المنتخب من ركلة جزاء في الدقيقة 37، في حين سجل لمنتخب غامبيا اللاعب موسى بارو في الدقيقة 48.

وأكد الاتحاد الآسيوي - في تقرير نشره بموقعه الرسمي - أن المدرب الأرجنتيني لمنتخبنا الوطني رودولفو اروابارينا اطمأن على جاهزية جميع لاعبيه، ولاسيما عمر عبدالرحمن الذي شارك في الشوط الثاني من المباراة.

وذكر الاتحاد الآسيوي في تقريره ان عبدالرحمن أفضل لاعب في آسيا عام 2016، لم يرتد قميص المنتخب منذ إصابته مع ناديه السابق الهلال السعودي بقطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر 2018.

كما تعرض عبدالرحمن لإصابات عدة مع فريقه السابق الجزيرة في عامي 2019 - 2021 ثم مع ناديه الحالي شباب الأهلي الذي عاد إلى صفوفه في أبريل الماضي وقاده إلى التأهل للدور الثاني في دوري أبطال آسيا، مما فتح له الباب للعودة إلى صفوف المنتخب الوطني.



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