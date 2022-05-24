منتخب الإمارات بطلاً لكأس غرب آسيا للكرة الشاطئية

المصدر: وام

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توج منتخب الإمارات بطلا لبطولة اتحاد غرب آسيا للكرة الشاطئية بعد فوزه على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية، التي جمعت بينهما في مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، والتي تستضيف منافسات البطولة.

سجل أهداف الإمارات اللاعبان وليد بشر وهشام منتصر "هدفين".

من جانبه، وجه علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب على لقب البطولة التي شهدت منافسات قوية بين جميع المنتخبات المشاركة، وجسدت مدى التطور الذي تشهده اللعبة، وشعبيتها بين دول منطقة غرب آسيا والوطن العربي.

وقال: "فوز منتخب الإمارات بالبطولة جاء تتويجا للدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لبرامج ومسابقات كرة القدم الشاطئية التي أفرزت لمنتخبنا الوطني عدداً من اللاعبين الموهوبين حققوا أول بطولة إقليمية في أول مشاركة إقليمية ورسمية لهم".

وأوضح أن خطة تطوير نشاط كرة القدم الشاطئية مستمرة للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت في الفترة الحالية، ومواصلة عملية التطوير المستهدفة ضمن رؤية 2038 والوصول لمراحل تطويرية أعلى خلال الفترة القادمة.

وثمن البدواوي التزام اللاعبين وانضباطهم ومثابرتهم وحرصهم على تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن جهودهم الكبيرة محل تقدير الجميع..ولفت إلى أن الكرة الشاطئية لها حضور قوي في استراتيجية ورؤية 2038، وهو ما يعد حافزاً مهما للمضي قدماً من أجل مواصلة مسيرة البطولات وتحقيق المزيد من الألقاب القارية والدولية.

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