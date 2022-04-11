حسن شحاتة يعلن رسمياً موقفه من تدريب منتخب مصر

المصدر: البيان

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أكد حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر لأن لا مانع لديه من تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تصريحات شحاتة التلفزيونية تعليقاً على أنباء ترشحه لتولي القيادة الفنية لأحفاد الفراعنة عقب رحيل كيروش. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأوضح شحاتة أن المقربون منه يرفضون عودته للمجال التدريبي، وقال: «المقربون مني يرفضون عودتي للمجال التدريبي، البعد عن المجاملات والنفاق هو سر من أسرار النجاح».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عدم تجديد عقد كيروش المدير الفني البرتغالي.

وتولى حسن شحاتة تدريب منتخب مصر لمدة 7 سنوات شهدت على 3 تتويجات لأحفاد الفراعنة بلقب كأس أمم أفريقيا.

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