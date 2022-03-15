المطروشي يتوج بلقب بطولة مركز دبي الدولي للبولينغ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج اللاعب ماجد المطروشي بلقب النسخة الثامنة من بطولة مركز دبي الدولي المفتوحة للبولينغ التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للبولينغ خلال الفترة من 3 إلى 13 مارس 2022 في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، وشهدت مشاركة أكثر من 250 لاعباً من 14 دولة مختلفة تنافسوا في ثلاث فئات هي المحترفين وفئة المستوى A وفئة المستوى B.

وفاز ماجد المطروشي بالمركز الأول بعد تصدره الترتيب العام للاعبين في نهائي البطولة بأكبر رصيد من النقاط وحصل على جائزة قدرها 25 ألف درهم، وتلاه في المركز الثاني محمد درويش لاعب منتخب الإمارات الذي حصل على جائزة قدرها 12 ألف درهم، فيما ذهب المركز الثالث للاعب محمد زرعوني الذي حصل على جائزة قدرها 8000 درهم.

وفي فئة المستوى A توج اللاعب الباكستاني أسد الله خسيف بالمركز الأول، تلاه الإماراتي ماجد علي في المركز الثاني، وحل الإماراتي سعيد حمر عين في المركز الثالث، وفي فئة المستوى B فاز اللاعب الفلبيني دودس سالزار بالمركز الأول، تلاه السنغافوري رايموند في المركز الثاني، وحل الفلبيني لويس سنديان في المركز الثالث.

وتوج الفائزين في جميع الفئات كل من فرج بن ناصر المري المدير التنفيذي لمركز دبي الدولي للبولينج، وأحمد مراد المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للبولينغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز