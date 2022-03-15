تعاون بين «الشارقة الرياضي» وأكاديمية «مدريد esc»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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شرع مجلس الشارقة الرياضي في بحث سبل التعاون مع أكاديمية «إي إس سي esc» مدريد لكرة القدم وكرة السلة، المرخصة من مؤسسة لاليغا الإسبانية والدوري الأمريكي لسلة المحترفين «NBA»، وذلك لدعم كل مجالات تطوير اللعبتين في أندية إمارة الشارقة، جاءت الخطوة إثر الزيارة المثمرة لعيسى هلال الحزامي رئيس المجلس، وعبداللطيف الفردان عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الألعاب الجماعية بالمجلس، أخيراً إلى إسبانيا، حيث التقيا بمسؤولي الأكاديمية واستعرضا كل الخدمات والأنشطة والفعاليات التي تقوم بها.

وبهذه المناسبة أكد عيسى هلال حرص المجلس على استثمار الخبرات الدولية المتميزة في تطوير الألعاب الجماعية والفردية بالشارقة، مشيراً إلى أن الإمارة تتمتع بخدمات وبنية تحتية متميزة جداً.

وبدوره، قال عبداللطيف الفردان: إن هذا التعاون مع الأكاديمية سيعود بالنفع على جميع كوادر اللعبة بالإمارة من خلال تنظيم الدورات والمعسكرات وتبادل الزيارات، خصوصاً وأن الأكاديمية حاصلة على ترخيص من الرابطة الأمريكية لكرة السلة للمحترفين بجانب الاهتمام بنشاط كرة القدم، وتضم كوادر عالية المستوى من المدربين والخبراء

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